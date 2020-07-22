Программы ЦНИИ "Буревестник"

Информационное агентство ТАСС под заголовком "Оружие сокрушительной мощи. О российской артиллерии будущего и современных роботах" опубликовало обширный материал в честь исполнившегося 2 июля 2020 года пятидесятилетия со дня создания Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) "Буревестник" (Нижний Новгород). Сейчас это головное предприятие России по разработке артиллерийского вооружения находится в составе концерна "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех".

Разработанная АО "ЦНИИ "Буревестник" 152-мм самоходная гаубица 2С43 "Мальва" на колесном шасси (с) АО "ЦНИИ "Буревестник"

"А​ртиллерия сегодня - это высокоэффективное средство вооруженной борьбы. Она способна решать задачи огневого поражения противника в любых условиях природного ландшафта, в любое время суток и время года, в любую погоду. При этом артиллерийский снаряд, в отличие, например, от ракеты, более устойчив к действию помех, создаваемых средствами противодействия противника", - рассказал в интервью ТАСС в честь юбилея предприятия генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных.

Генеральный директор ЦНИИ "Буревестник" Георгий Закаменных © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

Именно в этом институте проводится полный цикл создания артиллерийских образцов - от идеи до серийного изготовления. За все время коллективом высококвалифицированных конструкторов, исследователей и производственников было создано более 60 образцов вооружения и военной техники. Завершено более 600 актуальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (ОКР) в области корабельной, полевой, танковой и противотанковой артиллерии, а также минометов и систем управления огнем.

О перспективе "привлекательной, но и небезопасной"

По словам главы "Буревестника", развитие артиллерии идет в направлении повышения основных тактико-технических характеристик:

дальности стрельбы (за счет повышения баллистики, улучшения формы снарядов, использования донных газогенераторов и реактивных двигателей);

точности стрельбы (за счет совершенствования средств подготовки и обеспечения стрельбы, в том числе установленных непосредственно на орудии, разработки боеприпасов высокоточных и сниженного рассеивания);

могущества действия боеприпасов (за счет оптимизации конструкции, использования многофункциональных взрывателей, перспективных взрывчатых составов и материалов);

тактической мобильности (за счет полной автоматизации процессов подготовки и ведения стрельбы отдельного орудия и подразделения в целом; сокращения времени развертывания на огневой позиции и оставления ее, времени подготовки первого выстрела по неплановой цели, реализации новых способов ведения стрельбы - по маневренно-огневой схеме, в режиме "одновременный огневой налет").

Внедряются автономные системы топогеодезической привязки и навигации, вооружение интегрируется в единое информационно-управляющее поле, увеличивается доля самоходных образцов, в том числе колесных, повышаются их маневренные характеристики.

"Неизбежным следствием повышения тактико-технических характеристик является увеличение сложности образцов артиллерийского вооружения. В связи с этим возрастает важность обеспечения их надежности и удобства эксплуатации, - говорит Закаменных. - В современных условиях эти задачи решаются за счет унификации, широкого внедрения отработанных, массовых общепромышленных компонентов, системы сервисного сопровождения, разработки специализированных средств обслуживания".

Ярко выраженной является также тенденция к роботизации образцов, сопровождающейся разработкой и внедрением алгоритмов дистанционного управления, элементов искусственного интеллекта и реализацией информационного обмена по защищенным каналам.

И, как головные разработчики артиллерийского вооружения, в институте в полной мере следуют этой мировой тенденции.

"Одним из знаковых этапов здесь стал для нас переход к построению боевых отделений образцов вооружения как необитаемых, управляемых дистанционно, - рассказывает Закаменных. - В этом случае все операции подготовки стрельбы, включая выбор типа снаряда, формирование метательного заряда, установку взрывателя, транспортировку боеприпаса и его досылку в камору орудия, наведение орудия в цель и выстрел, производятся системой управления огнем автоматически по команде наводчика с пульта автоматизированного рабочего места в отделении управления шасси".

Таким образом, управление артиллерийским комплексом происходит дистанционно, и здесь уже не играет принципиальной роли местоположение оператора, который может располагаться даже вне машины. "Необходим только защищенный канал для обмена информацией и передачи команд с удаленного пульта управления, - добавляет он. - Это открывает перспективы для наделения боевой машины функциями робототехнического комплекса".

Все эти принципы, по его словам, были в значительной мере реализованы "Буревестником" сначала при проектировании корабельных артиллерийских установок А-220, АК-176, А-190, а в последние десятилетия - боевых модулей самоходного артиллерийского орудия (САО) "Коалиция", комплекса "Деривация-ПВО" и практически всех пушечно-пулеметных модулей калибра от 7,62 мм до 57 мм.

При этом Закаменных считает, что даже при высоком уровне автоматизации процессов подготовки и управления огнем существующие сегодня робототехнические комплексы лишь с натяжкой можно назвать "умными".

"Все они пока только реализуют либо команду расположенного на удалении оператора, либо алгоритм одного из большого набора сценариев действия, заложенных в память системы управления программистом, - говорит он. - О наличии у робота искусственного интеллекта мы сможем говорить, когда он продемонстрирует умение самостоятельно формировать алгоритм правильного действия в незнакомой, то есть не предусмотренной предустановленными сценариями ситуации. Это пока еще перпектива - привлекательная, но и небезопасная".

Размышляет Закаменных и о том, почему смена того или иного калибра так долго внедряется в армию.

"Существующая номенклатура калибров - и в нашей стране, и за рубежом - складывалась исторически и весьма консервативна, - рассказывает глава ЦНИИ "Буревестник". - Это объясняется многими причинами, такими как приверженность доминирующих мировых производителей определенным калибрам оружия и боеприпасов, чувствительность производственно-технологической базы, тенденции унификации и стандартизации, значительность объемов накопленных в мире запасов вооружения и так далее". Здесь немаловажная роль принадлежит экономическим аспектам.

Тем не менее, по его словам, проявляются также тенденции к оптимизации номенклатуры калибров. "Некоторые из них постепенно изживают себя, как это происходит у нас с калибром 122 мм, уступающим свои позиции калибру 120 мм, в котором и в России, и за рубежом растет число высокоэффективных образцов артиллерии и минометов, - рассказывает Закаменных. - И наоборот, создание нового поколения высокоэффективных боеприпасов открыло новые перспективы для систем вооружения "классических" калибров 57 мм или 30 мм".

"Портрет" института

По словам Закаменных, рубеж 1999-2000 годов можно считать началом этапа возрождения "Буревестника" как артиллерийского института - это стало возможным благодаря успешному выполнению проектов контрольно-проверочной машины для технического обслуживания вооружения танков, корабельной артиллерийской установки А-190, обширной программы модернизации широкой линейки штатных образцов артиллерии. По ряду позиций созданной техники открылись перспективы выхода на мировой рынок вооружений.

"Значение института как головного по артиллерии возросло к началу 2010-х годов благодаря его лидирующей роли в разработке комплексной целевой программы развития артиллерийского вооружения на период 2011-2020 годов. В рамках этой программы стартовала разработка большого числа образцов отечественной артиллерии нового поколения. В ее поддержку мы реализовали программу реконструкции и технического перевооружения всей производственной базы ЦНИИ "Буревестник", сформировавшую его сегодняшний облик", - рассказывает глава предприятия.

ОБ ИСТОРИИ ЦНИИ "БУРЕВЕСТНИК"

Создан на базе одного из конструкторских бюро Горьковского машиностроительного завода и первое время размещался на его площадях в Нижнем Новгороде. Здесь были разработаны автоматические корабельные артиллерийские установки А-220 и А-221, которые успешно прошли государственные испытания в 1979 году. Коллектив создателей универсальной корабельной артустановки АК-176 был удостоен Госпремии СССР.

Было выполнено немало перспективных исследований и серьезных разработок. Созданы миномет 2Б11, противотанковые пушки 2А55 и 2С14, самоходные артиллерийские орудия 2С21 и 2С26 на колесных шасси, тренажеры артиллерийских расчетов 2Х25 и 2Х26, салютная пушка СП-1 и многое другое. Также Госпремии были удостоены создатели минометного комплекса 2С12 "Сани". Этап становления завершился к концу 1980-х годов, когда окончательно сформировалась собственная производственная база и трудовой коллектив, численность которого превысила 2,5 тыс. человек.

В 1990-е годы для поддержания работоспособности коллектива был разработан ряд конверсионных программ, потенциал разработчиков был обращен на создание гражданской продукции, в сфере которой удалось реализовать немало успешных проектов. В частности, был реализован крупный проект автоматизированных линий по ремонту и изготовлению колесных пар железнодорожных вагонов для "Российских железных дорог". Его разработчики были удостоены премии правительства РФ в области науки и техники.

"За полвека в интересах Минобороны институт создал более 60 опытных образцов вооружения и военной техники, поставил силовым структурам страны и на экспорт тысячи серийных изделий. Среди них корабельные артиллерийские установки АК-176 и А190-01, минометы 2Б11, 2Б24, 2Б25 и 2С12, контрольно-проверочные машины 1И37 и 1И41 для технического обслуживания вооружения танков и самоходных артиллерийских орудий, цифровой комплекс бортовой аппаратуры управления огнем, линейка дистанционно управляемых пушечно-пулеметных модулей для бронированных боевых машин и многое другое", - говорит Закаменных.

Для проведения многочисленных испытаний при контроле качества продукции и для научных исследований в институте создана и аттестована Минобороны России лаборатория прочностных и климатических испытаний, оснащенная самым передовым измерительным и испытательным оборудованием.

Сегодня в институте дефицита кадров нет, хотя прием специалистов ведется. Кардинально проблема подготовки кадров высокой квалификации по необходимым специальностям была решена еще в 1988 году, когда совместно с Горьковским политехническим институтом (ныне - НГТУ имени Р.Е. Алексеева) была создана базовая кафедра "Артиллерийское вооружение" с размещением ее на производственных площадях предприятия. За годы ее работы выпущено более 400 специалистов. На протяжении последних десяти лет от 60 до 100% из них трудоустраиваются в ЦНИИ "Буревестник".

Кстати, что касается гражданской продукции, то сегодня в рамках национального проекта "Экология" институт работает над созданием автоматизированного мусоросортировочного комплекса, который уже приобрел статус приоритетного ведомственного проекта Минпромторга РФ в области экологического машиностроения.

"В этом году завершается проектирование и начнется изготовление пилотного образца такого комплекса. Он рассчитан на переработку более 100 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год с извлечением до 36% вторичных ресурсов и глубиной отбора по фракциям до 90%. Эти вторичные ресурсы возвращаются в хозяйственный оборот. В ближайшей перспективе мы сможем выпускать по три-четыре таких комплекса в год", - сказал Закаменных.

О корабельной артиллерии

По словам главы института, морская артиллерия развивается в рамках комплексной программы военного кораблестроения до 2050 года.

"С 2012 года мы поставляем военным корабелам 100-мм артиллерийскую установку А-190-01, которая по заданию главного командования Военно-морского флота (ВМФ) была спроектирована нами на замену артустановки АК-176, до недавнего времени самой массовой на флоте. ЦНИИ "Буревестник" разработал АК-176 еще в конце 1970-х годов, однако за почти полвека ее модернизационный потенциал практически исчерпан. А-190-01 существенно превосходит ее по важнейшим характеристикам", - отметил он.

Практика применения А-190-01 в ходе учений подтверждает ее эффективность, которая еще более возрастет при внедрении созданных боеприпасов нового поколения, включая управляемые. Это вопрос ближайшей перспективы.

Специфика корабельной артиллерии в том, что, в отличие от наземной, ее образцы имеют невысокую серийность, отмечает он. "За последнее десятилетие мы изготовили и передали судостроителям около 30 единиц А-190-01, хотя наши производственные возможности существенно выше. Сегодня ведется авторский надзор и сервисное сопровождение артустановки в местах эксплуатации", - говорит Закаменных.

"С использованием научно-технического задела ОКР "Деривация-ПВО" мы создали корабельное исполнение 57-мм артиллерийского модуля. Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения, - рассказывает он. - То же касается дистанционно управляемых боевых модулей калибра от 7,62 мм до 30 мм нашей разработки".

О "Деривации", "Мальве" и других новинках

По словам главы предприятия, на завершающих этапах испытаний находится целый ряд образцов боевой техники ЦНИИ "Буревестник", которые будут определять облик Вооруженных сил РФ в ближайшей и среднесрочной перспективе.

"Это 57-мм зенитный артиллерийский комплекс "Деривация", 82-мм самоходный миномет "Дрок" и 120-мм САО "Флокс" на шасси бронированных автомобилей "КамАЗ" и "Урал", 120-мм САО "Магнолия" на шасси двухзвенного гусеничного транспортера, 152-мм САО "Коалиция" на гусеничном шасси и транспортно-загрузочная машина к нему, 152-мм САО "Мальва" с открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси. Испытания в составе бронированных машин различного назначения проходят дистанционно-управляемые пушечно-пулеметные модули", - перечисляет Закаменных.

Он также отметил, что на форуме "Армия-2020" специалисты смогут увидеть натурные образцы 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля 32В01 на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ" и 152-мм САО "Мальва" на колесном шасси.

Однако некоторые из САО уже демонстрировались на крупных международных выставках, неизменно вызывая интерес отечественных и зарубежных военных специалистов. Так, самоходные минометы "Флокс" и "Дрок" впервые были представлены за рубежом на выставке IDEX 2019 в Абу-Даби. И, по словам Закаменных, сразу после их первого появления вызывали активный интерес у иностранных заказчиков, прежде всего из стран Африки и Азии, где широко востребована техника на колесных шасси.

"А вообще иностранные заказчики проявляют интерес ко всей продуктовой линейке нашего предприятия. Да и мы при разработке новых изделий всегда держим в голове их экспортный потенциал", - добавляет он.

Еще на форуме "Армия-2018" глава "Буревестника" сообщал, что на базе самоходной зенитки "Деривация-ПВО" изготовят боевого робота. По его словам, речь и тогда, и сегодня идет о потенциале новой артиллерийской системы.

"Уровень автоматизации процессов подготовки и производства стрельбы, дистанционное управление модулем вооружения с автоматизированных рабочих мест в шасси боевой машины, оснащение современным оптико-электронным прицельным комплексом вплотную приблизило боевую машину "Деривация-ПВО" к исполнению функции ключевого компонента роботизированного артиллерийского комплекса, - говорит Закаменных. - Такой комплекс кроме боевых машин будет включать в свой состав также наземные и воздушные беспилотные средства разведки и корректировки огня, машины дистанционного управления огнем".

Боевую машину предстоит доработать для функционирования в безэкипажном режиме, создать защищенные каналы дистанционного управления, модернизировать программное обеспечение. Работы еще очень много, включая создание отечественной электронной компонентной базы нового уровня. Далеко не все здесь зависит от нас, создателей артиллерийских систем, это системные задачи надотраслевого уровня. Решать их предстоит сообща.

Высокий технический уровень каждой из разработок института, как правило, достигается реализацией в конструкции комплекса инновационных технических решений. "К примеру, для 152-мм САО "Коалиция-СВ" - это необитаемое роботизированное боевое отделение, дальнобойная пушка, полная автоматизация процессов подготовки выстрела, модульный метательный заряд и микроволновая система его воспламенения, бортовой комплекс корректировки стрельбы по результатам собственных траекторных измерений, современный комплекс топогеодезической привязки и навигации и прочее", - говорит Закаменных.

Также специалист отмечает тот факт, что, исполняя функцию головного по артиллерии предприятия страны, "Буревестник" сегодня уже на постоянной основе возглавляет разработку комплексных целевых программ развития этого вида оружия, которые становятся базой Государственной программы вооружения на определяемые руководством страны плановые периоды".

В этом году в юбилейном параде Победы в Москве приняли участие тяжелая боевая машина пехоты с 57-мм дистанционно управляемым боевым модулем на шасси Т-15 "Армата" и десантируемый бронеавтомобиль специального назначения "Тайфун-ВДВ" с 30-мм необитаемым боевым модулем.

"Вооруженные силы РФ ждут серийных поставок этого вооружения нового поколения, которое существенно расширит возможности подразделений всех уровней по поражению наземных, воздушных и надводных целей, повысит их эффективность при решении тактических боевых задач в зоне ответственности", - отметил Закаменных.

"Мы развиваем отечественную артиллерию системно"

Сегодня на предприятии сформирован производственный потенциал, позволяющий ему в полном объеме выполнять государственный оборонный заказ как в части поставок продукции силовым структурам Российской Федерации, так и в части экспорта в рамках контрактов по линии военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами.

"По линии гражданской продукции мы ориентированы на достижение директивных показателей в части доли такой продукции в общем объеме производства к 2025 году до 30%, а к 2030-му - до 50%", - говорит Закаменных.

При этом глава предприятия сожалеет о том, что в практической деятельности "Буревестник" чаще всего ориентирован на выполнение исключительно ОКР, хотя здесь видят массу научных проблем, требующих решения. "Государство недостаточно финансирует научные исследования в области артиллерии, а собственных средств на это у нас не хватает. Но ведь прямое следствие недофинансирования артиллерийской науки - невозможность сформировать научно-технический задел для достижения прорывных результатов. Мы надеемся, что ситуация по этому вопросу все же изменится", - отмечает он.

Мы развиваем отечественную артиллерию системно. Это означает, что мы реализуем программу совершенствования не только артиллерийских орудий как средств поражения, но и остальных важнейших компонентов системы - боеприпасов, средств управления огнем, разведки и всестороннего технического обеспечения. И если создание новых артиллерийских комплексов - наша непосредственная задача, то по остальным компонентам наш институт как головное предприятие отрасли выполняет координирующую функцию, стимулируя их прогрессивное и согласованное развитие.

В любом случае стратегические задачи ЦНИИ "Буревестник" остаются неизменными - это создание эффективной артиллерии для российской армии и завоевание новых ниш на мировом рынке вооружений.

"У артиллерии будет достаточно актуальных тактических задач и в ближайшей, и в отдаленной перспективе, - убежден Закаменных. - Залогом этого является ее высокая эффективность в сочетании с относительной дешевизной. Естественно, что мы, как создатели артиллерийского вооружения, постараемся, опираясь на запросы наших заказчиков, непрерывно развивать его, используя новейшие достижения науки и технологий, учитывая специфику регионов потенциального применения и важнейшие мировые тенденции".

Роман Азанов

Боевая машина пехоты БМП-3 с дистанционно управляемым боевым модулем ДУБМ-57 © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

57-мм самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО" © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

120-мм самоходное орудие "Магнолия" на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП "Витязь" © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок" © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

120-мм самоходное орудие 2С40 "Флокс" © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

Защищенный автомобиль "Тайфун-ВДВ" с дистанционно-управляемым боевым модулем БМ-30Д © Владимир Гердо / ТАСС

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