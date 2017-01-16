ОАК получила деньги на новый самолет



Кабина самолета Ил-114

Источник: Скрынников / РИА Новости Кабина самолета Ил-114Источник: Скрынников / РИА Новости

Корпорация заключила соглашение с ОАО "Ил" о разработке регионального турбовинтового лайнера

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в январе получила из бюджета первые 1,517 млрд рублей на реализацию проекта по разработке и организации серийного производства самолета Ил-114-300, а также подписала с разработчиком самолета ОАО "Ил" контракт на проведение опытно-конструкторских работ (ОКР).

Как сообщили "Известиям" в ОАК, 1,517 млрд рублей поступили в качестве взноса в уставный капитал ОАК. Первые 783 млн рублей по аналогичной схеме получила и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), отвечающая за разработку и производство двигателей для нового самолета.

Новый региональный турбовинтовой самолет будет представлять собой глубокую модернизацию Ил-114-100, который ранее выпускался на Ташкентском авиазаводе. Стоимость самолета, производство которого планируется наладить на нижегородском авиазаводе "Сокол", пока не раскрывается. Известно, что начало поставок в российские авиакомпании серийных самолетов, сертифицированных по нормам АП-25, запланировано на 2021 год.

Ил-114-300 может быть востребован для полетов в Сибири, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере, а также во многих регионах России. К его несомненным достоинствам относится возможность эксплуатации на аэродромах с грунтовыми взлетными полосами. В среднесрочной перспективе на российском рынке ожидается массовое списание региональных самолетов типа Ан-24/26 - планируется, что им на смену придут современные и более эффективные Ил-114-300.

- К сожалению, Ан-24/26 - это воздушные суда прошлого века, находящиеся в эксплуатации более 50 лет, - рассказали "Известиям" в Росавиации. - По своим летно-техническим характеристикам, соответствию экологическим требованиям и уровню комфорта они уже не отвечают современным стандартам. Сейчас в отсутствие современных отечественных двухмоторных турбовинтовых самолетов для местных линий авиакомпании используют такие, как Bombardier Q-300/400 и ATR 42/72.

В ОАК отмечают, что на сегодняшний день с широким спектром региональных авиакомпаний России уже ведется активная работа на предмет получения заказов на новый самолет. Большую помощь в этой работе может оказать созданная в декабре прошлого года Авиационная коллегия, которую должен возглавить вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий вопросы развития авиапрома. Новый координационный орган будет работать по примеру Морской коллегии - он призван улучшить согласованность действий организаций авиационной промышленности и воздушного транспорта. Одной из основных задач коллегии станет системная работа по внедрению новых самолетов в парки авиационных компаний.

Федеральное агентство воздушного транспорта уже провело опрос, который подтвердил интерес региональных авиаперевозчиков к Ил-114-300. Как сообщили "Известиям" в Росавиации, потребность в этом типе самолета на конец декабря 2016 года составила 19 машин. При этом существует группа авиакомпаний, также выразивших заинтересованность в приобретении Ил-114-300, но пока не определившихся с необходимым количеством машин.

Программа, обеспеченная финансированием государства, предполагает организацию серийного производства и выпуск до 2029 года 100 самолетов Ил-114-300, из которых не менее половины планируется передать в гражданскую авиацию. По оценке ОАК, спрос в российском сегменте реактивных самолетов вместимостью от 30 до 60 кресел и турбовинтовых самолетов (к которым как раз относится Ил-114-300) составит 90 воздушных судов до 2035 года. Помимо этого, планируется реализация спецверсий самолетов для нужд различных ведомств и государственных структур. Также в ОАК изучают и экспортные перспективы нового самолета.

По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, 100 машин на десятилетнюю перспективу - вполне реальный объем спроса на самолеты такого класса, особенно с учетом возможных поставок для нужд госавиации.

Самолет Ил-114-300 будет перепроектирован в "цифре", на нем будут установлены двигатели ТВ7-117СМ, модернизированная вспомогательная силовая установка (ВСУ) ТА-14-114, модернизированный пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК-114М2, новое радиосвязное и светотехническое оборудование, а также электроимпульсная противообледенительная система. Помимо этого, будет доработана аэродинамическая схема и изменена компоновка пассажирской кабины.

Модернизация самолета позволит увеличить дальность полета с максимальной нагрузкой и расширить диапазон температур, при которых разрешена эксплуатация самолета. Также новые характеристики обеспечат возможность совершать взлет и посадку на более коротких взлетно-посадочных полосах и эксплуатировать воздушное судно в условиях высокогорных аэропортов.

Справка "Известий"

Общий объем государственного финансирования проекта определен в размере 55,9 млрд рублей. При этом на ОКР до 2029 года планируется выделить 21,74 млрд рублей, включая средства на доработку двигателя ТВ7-117СМ. На организацию и развитие системы послепродажного обслуживания будет направлено 9,56 млрд рублей, на техперевооружение производства завода-изготовителя и предприятий кооперации - 2,6 млрд рублей. Остальные 22 млрд рублей будут выделены на лизинговые программы и поддержку эксплуатантов самолета.

Евгений Девятьяров