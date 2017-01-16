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"Адмирал Нахимов" получит суперкомпьютер и ракеты "Циркон"

17.01.2017 Военно-промышленный курьер 53 0
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Адмирал Нахимов
ТАРКР "Адмирал Нахимов"
Источник: © Максим Воркунков/ТАСС

Ремонт и глубокая модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" будут завершены до 2020 года. Обновленный крейсер получит новый мощный бортовой компьютер, разработанный в Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК).

"В соответствии с планом завод производит замену и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, систем корабельной энергетики. Планом модернизации также предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения ТАРКР "Адмирал Нахимов", – сообщил ТАСС представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по ВМФ Игорь Дыгало.

Как он отметил, после модернизации корабль будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России.

В процессе модернизации, которая началась в 2014 году, ТАРКР "Адмирал Нахимов" будет вооружен новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Кроме того, крейсер получит новый мощный бортовой компьютер, разработанный в Объединенной приборостроительной корпорации.

Сейчас корабль оборудован информационно-справочной системой с небольшим набором параметров. Новая же информационно-управляющая система значительно повысит скорость принятия решения в боевых условиях.

Компьютерный блок будет способен прогнозировать различные варианты развития событий, начиная от конкретной точки "здесь-сейчас". А это серьезно поможет командиру в выработке стратегии боя. Кроме того, управляющая система обеспечит видеосвязью все отсеки корабля.

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года назывался "Калинин". Он был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. Корабль спустили на воду 25 апреля 1986 года. 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России.

16.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Проекты
1144 Орлан
2020-й год
ГЗЛА
ИТ

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