Эксперт назвал условия для нового соглашения о сокращении ядерного оружия
Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона» milli-firka.org
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Россия будет готова обсуждать с США новый проект о сокращении ядерного оружия только при трех обязательных условиях: полном выводе американского тактического ядерного оружия из Европы на территорию США, суммарном зачете стратегических ядерных вооружений США, Великобритании и Франции и подписании документов, юридически ограничивающих развертывание глобальной американской ПРО, считает член Общественного совета при министерстве обороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью Times, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с РФ по ядерному разоружению. Трамп также сказал о возможности снятия санкций США с России в обмен на двустороннее соглашение о сокращении ядерного оружия.
"Вопросы сокращения ядерных вооружений России и США должны решаться вне каких-либо договоренностей относительно снятия части санкций, наложенных Вашингтоном на Россию. Если новая администрация США желает реальных переговоров по сокращению ядерных арсеналов, то Россия к ним готова при трех обязательных условиях: первое - полный вывод американского тактического ядерного оружия из Европы на территорию США. Второе - при переговорах с одной стороны должен быть суммирован ядерный потенциал США, Великобритании и Франции, с другой - ядерный потенциал России. И третье условие - принятие юридического документа, ограничивающего развертывание глобальной американской противоракетной обороны", - сказал эксперт.
Коротченко отметил, что Великобритания и Франция являются ближайшими союзниками США по НАТО, осуществляют единое ядерное планирование на случай реальной войны, поэтому "их потенциалы должны суммироваться и сокращаться аналогично с тем, как будет достигнуто соглашение по сокращению российских ядерных арсеналов".
По мнению эксперта, юридический документ, ограничивающий развертывание глобальной американской противоракетной обороны должен касаться как позиционных районов в Европе, так и морского сегмента противоракетной обороны. Кроме того, США должны дать юридическое обязательство не развертывать системы противоракетного перехвата в космосе.
"При наличии этих условий, которые могут быть "пакетом" приняты вместе с новым соглашением о сокращении СНВ, очевидно имеет смысл вести какие-то переговоры по ядерному сокращению с новой администрацией США. Только на таких условиях", - заключил Коротченко.
16.01.2017
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