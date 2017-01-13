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«Калашников» может нарастить производство оружия почти в два раза

16.01.2017 Ростех 38 0
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Алексей Криворучко
Алексей Криворучко
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

В 2017 году концерн ожидает увеличения работ по изготовлению оружия на 70–80%

По сообщению корпоративного издания «Калашникова» – газеты «Оружейник», компания в этом году планирует нарастить оружейное производство на 70–80%.


«В 2017 году работа будет. Это касается прежде всего спецтехники и СТОР (средств технического обслуживания и ремонта) управляемого вооружения, оружейного производства. На «оружейке» объем работ вырастет на 70–80%», – заявил гендиректор концерна Алексей Криворучко на встрече с сотрудниками предприятия. По его словам, для выполнения растущих заказов на многих участках производства работа будет вестись в три смены.


Гендиректор «Калашникова» выразил уверенность в том, что 2017 год будет прибыльным для компании, а по итогам предыдущего года чистая прибыль составит около 2 млрд рублей.


«Единственное, что нам нужно, – в 2017 году преодолеть накопленный багаж проблемных вопросов, научиться экономить и повышать производительность труда. А в целом для устойчивого развития я проблем не вижу», – отметил Алексей Криворучко.


«Калашников» – лидер отечественной стрелковой отрасли. На его долю приходится около 95% производства стрелкового оружия России.


В концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» – боевое и гражданское оружие, Baikal – охотничье и гражданское, IZHMASH – спортивное.

13.01.2017
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Россия
Персоны
Криворучко Алексей

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