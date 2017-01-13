Воздушный бой: F-35 vs Су-35
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Тренажер истребителя пятого поколения F-35 Lightning II
Источник: www.lockheedmartin.com
Как поведет себя группа F-35, столкнувшись с аналогичной группой Су-35? Чтобы справиться с Су-35, F-35 придется задействовать технологии малозаметности и системы дальнего обнаружения, чтобы избежать ближнего боя. F-35 изначально разрабатывался не для воздушного боя, он менее маневренный и не такой быстрый, как Су-35. Моделирование воздушного боя и его итоги представлены в видеоролике "комиссара Бинкова".
13.01.2017
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