ВМС США получили 50-й самолет БПА P-8A «Посейдон»



Самолет P-8A Poseidon ВМС США. Источник: boeing.mediaroom.com Самолет P-8A Poseidon ВМС США. Источник: boeing.mediaroom.com

ЦАМТО, 13 января. Командование авиационных систем ВМС США объявило о состоявшейся 5 января на базе в Джексонвилле (шт.Флорида) церемонии приемки 50-го самолета базовой патрульной авиации нового поколения P-8A «Посейдон».

P-8A ВМС США предназначены для замены 225 устаревших самолетов БПА P-3C «Орион», эксплуатирующихся с 1960-ых гг. В общей сложности ВМС США намерены приобрести 117 ед. P-8A «Посейдон». Самолеты будут применяться для патрулирования прибрежных районов и морской акватории, ведения наблюдения и разведки, а также борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника.

На текущий момент самолеты P-8A «Посейдон» приобретены (или заказаны) четырьмя странами.

ВМС США начали применение «Посейдон» в 2013 году. Как ожидается, перевооружение ВМС США с P-3C на P-8A будет полностью завершено в 2019 ф.г. С момента заключения первого контракта на поставку самолетов затраты на P-8 были снижены на 30%, что позволило ВМС США сэкономить более 2,1 млрд. долл.

ВМС Индии приобрели восемь самолетов P-8A (национальная версия P-8I «Нептун») в январе 2009 года. На текущий момент их поставка завершена. Поставка четырех дополнительных самолетов в рамках подписанного в 2016 году контракта должна начаться в 2020 году и завершиться к 2021 году.

Военно-воздушные силы Австралии намерены закупить до 15 единиц P-8A. На текущий момент размещены заказы на поставку 12 самолетов, первый из которых поставлен заказчику в сентябре 2016 года.

Министерство обороны Великобритании заключило контракт на покупку девяти самолетов P-8A «Посейдон» в июле 2016 года. Их поставка должна быть выполнена в период 2019-2022 гг.

P-8A разработан корпорацией «Боинг» на базе авиалайнера «Боинг-737-800ERX». Длина самолета составляет 39,47 м, размах крыла – 37,64 м, максимальный взлетный вес – 85820 кг. Самолеты собираются возглавляемым «Боингом» промышленным консорциумом, в состав которого входят «CFM интернэшнл» (CFM International), «Нортроп Грумман» (Northrop Grumman), «Рейтеон» (Raytheon), «Спирит АэроСистемз» (Spirit AeroSystems), «БАе системз» (BAE Systems) и «Дженерал электрик авиэйшн» (GE Aviation).

Самолет оборудован двумя двигателями CFM56-7, разработанной «Рейтеон» многоцелевой РЛС обнаружения AN/APY-10, позволяющей получать изображение с высоким разрешением на суше и на море, противокорабельными ракетами «Гарпун» Блок.2, 6-8 легкими противолодочными торпедами Mk.54 Mod.0, которые могут сбрасываться с высоты до 6 км.