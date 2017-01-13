Ремонт атомного крейсера "Адмирал Нахимов" будет завершен до 2020 года



Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».

Источник: ОАО "ПО "Севмаш" Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».Источник: ОАО "ПО "Севмаш"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" планируется завершить до 2020 года, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"Ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" планируется завершить до 2020 года. В настоящее время ремонтные и модернизационные работы крейсера ведет судостроительное предприятие "Севмаш" (Северодвинск)", - сказал Дыгало.

Он пояснил, что в соответствии с планом, завод проводит замену и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, систем корабельной энергетики. Планом модернизации предусмотрена также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения судна.

"Севмаш" проводит ремонт и модернизацию атомного крейсера "Адмирал Нахимов" в соответствии с государственным контрактом. По каждому этапу ремонта крейсера, а также других кораблей и подводных лодок регулярно докладывают главкому ВМФ адмиралу Владимиру Королеву.

"В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России", - отметил Дыгало.