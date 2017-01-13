"Севмаш" планирует завершить ремонт и модернизацию крейсера "Адмирал Нахимов" до 2020 года



ТАРКР "Адмирал Нахимов"

Источник: © Максим Воркунков/ТАСС ТАРКР "Адмирал Нахимов"Источник: © Максим Воркунков/ТАСС

По итогам модернизации крейсер получит новые тактико-технические характеристики и усилит потенциал надводных сил ВМФ РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Судостроительное предприятие "Севмаш" в Северодвинске планируется завершить до 2020 года ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) "Адмирал Нахимов". Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"В соответствии с планом завод производит замену и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, систем корабельной энергетики, - говорится в сообщении. - Планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения ТАРКР "Адмирал Нахимов".

"В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводных сил ВМФ России", - отметил Дыгало.

Весной 2013 года был заключен государственный контракт на ремонт и модернизацию корабля, который был поставлен в сухой док осенью 2014 года.

"Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года имел название "Калинин". Он был заложен 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. Корабль спустили на воду 25 апреля 1986 года. 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России. 22 апреля 1992 года его переименовали в "Адмирал Нахимов".