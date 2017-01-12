Сергей Юрасов назначен управляющим директором АО «Авиастар-СП»
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Отрасли и сферы: Авиация + Структура, собственность, кадры
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Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП"
Источник: Марина Лысцева/ТАСС
ЦАМТО, 12 января. Сергей Юрасов 11 января назначен управляющим директором АО «Авиастар-СП». Данное решение принято ПАО «ОАК» как единоличным исполнительным органом. Одновременно С.Юрасов останется вице-президентом ПАО «ОАК» по производству и техническому развитию, и будет совмещать эти должности.
Среди приоритетных направлений работы нового управляющего директора АО «Авиастар-СП» – выполнение всех производственных программ, повышение финансовой, производственной, технологической эффективности предприятия и интеграция «Авиастар-СП» с другими заводами транспортного и гражданского авиастроения, входящими в ОАК. Также Сергей Юрасов продолжит курс структурных и управленческих преобразований, начатый на предприятии в соответствии со стратегией развития ОАК и переходом корпорации на новую индустриальную модель.
«Авиастар-СП» – одно из ключевых предприятий корпорации, которое участвует в ряде ключевых проектов ОАК в транспортной и гражданской авиации.
Сергей Юрасов хорошо знает завод. В ПАО «ОАК» он отвечает за формирование и реализацию новой индустриальной модели, на которую переходит корпорация. В рамках новой индустриальной модели планируется развивать кооперацию и формировать в рамках корпорации центры компетенций, которые будут производить определенную номенклатуру продукции для всех предприятий корпорации. Два из таких центров компетенций – «Фюзеляжные панели», «Двери и люки» – созданы и работают на «Авиастар-СП», сообщает пресс-служба ПАО «ОАК».
12.01.2017
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