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Сергей Юрасов назначен управляющим директором АО «Авиастар-СП»

13.01.2017 ЦАМТО 89 0
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Завод "Авиастар-СП"
Ульяновский авиационный завод "Авиастар-СП"
Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 12 января. Сергей Юрасов 11 января назначен управляющим директором АО «Авиастар-СП». Данное решение принято ПАО «ОАК» как единоличным исполнительным органом. Одновременно С.Юрасов останется вице-президентом ПАО «ОАК» по производству и техническому развитию, и будет совмещать эти должности.

Среди приоритетных направлений работы нового управляющего директора АО «Авиастар-СП» – выполнение всех производственных программ, повышение финансовой, производственной, технологической эффективности предприятия и интеграция «Авиастар-СП» с другими заводами транспортного и гражданского авиастроения, входящими в ОАК. Также Сергей Юрасов продолжит курс структурных и управленческих преобразований, начатый на предприятии в соответствии со стратегией развития ОАК и переходом корпорации на новую индустриальную модель.


«Авиастар-СП» – одно из ключевых предприятий корпорации, которое участвует в ряде ключевых проектов ОАК в транспортной и гражданской авиации.


Сергей Юрасов хорошо знает завод. В ПАО «ОАК» он отвечает за формирование и реализацию новой индустриальной модели, на которую переходит корпорация. В рамках новой индустриальной модели планируется развивать кооперацию и формировать в рамках корпорации центры компетенций, которые будут производить определенную номенклатуру продукции для всех предприятий корпорации. Два из таких центров компетенций – «Фюзеляжные панели», «Двери и люки» – созданы и работают на «Авиастар-СП», сообщает пресс-служба ПАО «ОАК».

12.01.2017
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Авиастар-СП
ОАК

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