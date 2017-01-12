Профильный комитет сената США поддержал членство Черногории в НАТО

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Источник: Reuters НАТОИсточник: Reuters

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Профильный комитет по иностранным делам американского сената в среду одобрил резолюцию в поддержку вступления Черногории в НАТО.

Комитет уже давал "зеленый свет" данной резолюции в прошлом году, но тогда сенат в полном составе так и не провел голосования, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Теперь предпринята вторая попытка. Согласно конституционным нормам, за документ должно проголосовать не менее двух третей из 100 сенаторов.

Председатель комитета республиканец Боб Коркер выразил удовлетворение тем, что коллеги "возобновили усилия для того, чтобы Черногория стала новым членом НАТО". "Я надеюсь на быстрое прохождение этой резолюции через полный состав сената", - сказал он.

Страны НАТО 19 мая 2016 года подписали протокол о вступлении Черногории в альянс, что предоставляет ей статус наблюдателя на заседаниях. После его ратификации всеми странами-членами Черногория сможет стать полноправным членом НАТО. Предметом многомесячных споров правящей коалиции и оппозиции является необходимость референдума по этому вопросу или решения на уровне скупщины (парламента) о вступлении в альянс. Различные социологические опросы показывают, что черногорское общество расколото по вопросу вступления в НАТО.