F-35. Полетел 200-й оперативный истребитель
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Первый японский F-35A
Источник: Japan Air Self-Defense Force
10 января компания Lockheed Martin объявила о выпуске 200-го оперативного истребителя F-35. Этот самолет версии А предназначен для ВВС Японии и имеет индекс АХ-2.
С заводского аэродрома в Форт-Уорте истребитель вылетел на базу Люк, где дислоцированы 46 боевых самолетов этого типа, используемых в качестве учебных для подготовки пилотов ВВС США и других стран-партнеров этой программы.
В настоящее время F-35 размещены на 12 базах, в том числе в Италии и Израиле, на днях группа истребителей вылетела в Японию (F-35B из состава Корпуса морской пехоты США). В общей сложности парк самолетов налетал 75 тыс часов, подготовлено почти 380 пилотов и 3700 техников.
12.01.2017
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