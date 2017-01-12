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F-35. Полетел 200-й оперативный истребитель

13.01.2017 Военный паритет 60 0
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Японский F-35A
Первый японский F-35A
Источник: Japan Air Self-Defense Force

10 января компания Lockheed Martin объявила о выпуске 200-го оперативного истребителя F-35. Этот самолет версии А предназначен для ВВС Японии и имеет индекс АХ-2.

С заводского аэродрома в Форт-Уорте истребитель вылетел на базу Люк, где дислоцированы 46 боевых самолетов этого типа, используемых в качестве учебных для подготовки пилотов ВВС США и других стран-партнеров этой программы.

В настоящее время F-35 размещены на 12 базах, в том числе в Италии и Израиле, на днях группа истребителей вылетела в Японию (F-35B из состава Корпуса морской пехоты США). В общей сложности парк самолетов налетал 75 тыс часов, подготовлено почти 380 пилотов и 3700 техников.

12.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Италия
США
Япония
Продукция
F-35
F-35B
Компании
Lockheed-Martin

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