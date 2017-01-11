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Ares, бразильский филиал Elbit Systems, заключил контракт стоимостью $100 млн на боевой модуль с дистанционным управлением

13.01.2017 Army Guide 67 0
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Guarani-REMAX_bd
Боевой модуль с дистанционным управлением (RCWS). Источник: www.army-guide.com

Израильская компания Elbit Systems Ltd. объявила о том, что ее бразильский филиал, Ares Aeroespacial e Defesa S.A., заключила рамочный контракт общей стоимостью около $ 100 млн на поставку бразильской армии боевых модулей с дистанционным управлением под вооружение калибра 12,7/7,62 мм.


Контракт распространяется также на связанное с ним оборудование и услуги. Боевые модули, которые называются REMAX, будут поставляться в течение пяти лет. Первоначальный производственный заказ оценивается примерно в $ 7,5 млн.


Специально разработанный Ares для удовлетворения потребностей бразильской армии в рамках программы VBTP, система REMAX была успешно испытана на бразильских бронированных машинах Guarani с колесной формулой 6X6. REMAX является стабилизированным боевым модулем, на котором могут устанавливаться пулеметы калибра 12,7 или 7,62 мм, он может устанавливаться на бронированные машины, машины материально-технического снабжения, бронетранспортеры, машины для пограничников и миротворцев.


Bezhalel Machlis (Бежалель Махлис), президент и исполнительный директор Elbit Systems, сказал: "Бразилия является очень важным рынком для Elbit Systems, и мы рады получить следующий контракт на поставку бразильской армии REMAX, удовлетворившего заказчика по результатам прошлого контракта. Мы стали свидетелями растущего спроса на боевые модули с дистанционным управлением во всем мире, и мы надеемся, что последуют новые заказы на приобретение наших передовых и отработанных боевых модулей."


Сергей Вэй

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
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Страны
Бразилия
Израиль
Компании
Elbit Systems

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