РВСН усилят оснащенность современным вооружением до 72% к 2021 году
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Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН
Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и морских сил ядерного сдерживания, которое идет в настоящее время, позволит к 2021 году обеспечить их современными образцами вооружения до 72%, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения и морских сил ядерного сдерживания современными ракетными комплексами стратегического назначения, осуществляется модернизация самолетов Дальней авиации. Это позволит к 2021 году довести их оснащенность современными образцами вооружения до 72%, что обеспечит поддержание потенциала ядерного сдерживания на требуемом уровне", - сказал Шойгу в ходе лекции для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности на тему "Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы".
12.01.2017
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