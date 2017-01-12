Российские танкисты готовятся в горах Армении к танковому биатлону на Т-72Б



Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Экипаж танка Т-72Б3 армии России во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

ЕРЕВАН, 12 янв - РИА Новости, Гамлет Матевосян. Танковые экипажи российской военной базы в Армении начали на высокогорном полигоне "Алагяз" интенсивную двухнедельную подготовку к отборочному этапу Армейских международных игр 2017 года по танковому биатлону, сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ.

В занятиях принимают участие более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники, в том числе танки Т-72Б. "Военнослужащие в течение месяца по элементам отрабатывали подготовительные упражнения по вождению танка по пересеченной горно-скалистой, заснеженной высокогорной местности с преодолением препятствий, стрельбе из всех видов вооружения Т-72Б штатными выстрелами и снарядами, а также тактико-специальной подготовке", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на полигоне в данный момент танкисты отрабатывают практические вопросы по выбору огневых позиций, занятию опорных пунктов, созданию систем огня, уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника.

"Военнослужащие на высоте более 2 тысяч метров над уровнем моря проводят стрельбы штатными снарядами, имитируя ведение боевых действий, поражая цели с ходу с использованием электронных стабилизаторов ствола и всего комплекса управления вооружением", - отметили в пресс-службе.

Состязания между танковыми экипажами российской военной базы в Армении состоятся в марте.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. База оснащена ЗРК С-300В, Бук-М1-2, истребителями МиГ-29, военно-транспортными вертолетами Ми-8МТ и ударными Ми-24П.