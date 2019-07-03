Салют штандартам РККА и партизанским знаменам

"Военно-промышленный курьер" узнал подробности парада в честь 75-летия освобождения Минска

День независимости Белоруссии в этом году совпадает с памятной датой – 75-летием стратегической наступательной операции "Багратион" ("Страшнее Сталинграда"), в ходе которой Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Главное событие праздничных мероприятий 3 июля – парад войск Минского гарнизона, перенесенный на вечернее время – на 21.00.

Над белорусской столицей пролетают современные боевые самолеты и вертолеты Белоруссии и России. Затем в парадном строю проходят 25 пеших "коробок" и 26 расчетов военной техники. Венец праздника – шествие плац-парадом сводной роты почетного караула Минской военной комендатуры, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник управления информации – пресс-секретарь Главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.

В параде принимают участие более пяти тысяч солдат и офицеров, в составе механизированной колонны – свыше 280 единиц колесной и гусеничной техники, в небе – около 50 самолетов и вертолетов.

Уже по традиции в нем участвуют представители ВС РФ и НОАК. Впервые приглашены знаменные группы от вооруженных сил Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Воздушную часть открывают вертолеты Ми-8МТВ-5, которые проносят государственный флаг Белоруссии, флаги вооруженных сил, ВВС и войск противовоздушной обороны.

“ Прохождение механизированной колонны традиционно начал танк Т-34 ”

Наряду с боевыми Ми-24 в параде участвует звено российских боевых вертолетов Ка-52. В небе белорусской столицы также можно увидеть Ан-26 в сопровождении учебно-боевых самолетов Як-130 и истребителей МиГ-29, от российской стороны – группу стратегических ракетоносцев Ту-95МС, звено фронтовых бомбардировщиков Су-34, Ту-160, группы Су-30СМ и Ту-22М3. Окончанием воздушного парада послужит пролет военно-транспортного Ил-76 в сопровождении пяти учебных Л-39.

Пешие расчеты представлены всеми видами и родами войск ВС Белоруссии, подразделений Государственного пограничного комитета, Министерств внутренних дел и по чрезвычайным ситуациям, братских государств, а также курсантами военных учебных заведений. По традиции шествие открыли представители Минского суворовского военного училища, за ними – кадетских училищ и специализированных лицеев.

Перед трибунами прошли знаменные группы с флагами Белоруссии и СССР – государства, внесшего основной вклад в Победу над фашизмом. Далее – штандарты фронтов, освобождавших республику в 1944-м. Впервые в парадном строю можно видеть боевые знамена партизанских формирований времен войны – бригад "Железняк", "Пламя", "Разгром", отряда "Родина", штаба соединения партизанских отрядов Минской области, что символизирует всенародный характер борьбы с фашизмом.

Прохождение механизированной колонны традиционно открыл танк Т-34. Особенность нынешнего парада – значительное увеличение участвующей в нем новой или модернизированной техники. Это, например, танк Т-72Б3 с прицелом "Сосна У" белорусского производства. К слову, в танковом биатлоне национальной команде именно по поражению целей в течение нескольких лет не было равных.

В колонну бронетранспортеров, прошедших глубокую модернизацию на национальных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, включены БТР-70МБ-1, высокоманевренные внедорожники "Богатырь", состоящие на вооружении сил специальных операций, легкобронированный автомобиль "Дракон", предназначенный для транспортировки командного состава соединений и воинских частей. Принятие на вооружение последних двух машин – яркий пример сотрудничества в военно-технической сфере с КНР. Также зрители увидели знаменитый "Кайман", стоящий на вооружении 103-й воздушно-десантной бригады. Автомобиль произведен в Белоруссии на 140-м танкоремонтном заводе.

Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года