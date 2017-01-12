Шойгу призвал объединить усилия по развитию военной организации России



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава Минобороны подчеркнул, что на данный момент необходимо учитывать возможное обострение международной обстановки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Государственные институты, в том числе общественные, должны объединить усилия для развития военной организации РФ в связи со сложившейся в мире обстановкой, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ситуация в мире становится все более запутанной. Обостряется конкуренция за мировое лидерство и обладание ресурсами. Среди ведущих стран отсутствует единое видение мироустройства", - сказал Шойгу на установочной лекции курса "Армия и общество". При этом, по его словам, неустойчиво функционируют международные организации, также серьезным фактором являются угрозы терроризма.

"Наблюдается возрастание роли военной силы как инструмента реализации интересов государств и ослабление институтов обеспечения глобальной безопасности", - добавил министр. Он также заявил, что запад по-прежнему не желает учитывать жизненно важные интересы России и рассматривает укрепление российского влияния в постсоветском пространстве как угрозу национальной и коалиционной безопасности.

"В этих условиях необходимо дальнейшее объединение усилий различных институтов государства, в том числе общественных, по развитию военной организации Российской Федерации", - сказал министр.

Необходимо учитывать возможное обострение в мире

По мнению Шойгу, военная организация РФ должна развиваться с учетом возможного обострения международной обстановки.

"Сегодняшнее состояние военной организации государства соответствует предъявляемым требованиям. Ее развитие должно идти с учетом возможного обострения международной обстановки и непрерывного совершенствования систем вооруженной борьбы зарубежных государств", - сказал Шойгу.

По словам министра, исходя из этого планируются направления строительства Вооруженных сил. При этом Минобороны играет роль координатора межведомственного взаимодействия при решении задач в области обороны.

"Для осуществления комплексного мониторинга, анализа военно-политической и стратегической обстановки в реальном масштабе времени, а также для оперативного принятия решений по управлению военной организацией страны создан и функционирует Национальный центр управления обороной Российской Федерации", - напомнил глава Минобороны.

Обеспечить безопасность без гонки вооружений

Минобороны считает своей главной целью сохранение и поддержание достигнутого уровня военной безопасности РФ, заявил Шойгу.

"При этом хочу подчеркнуть, что мы не намерены втягиваться в новую гонку вооружений", - сказал он.

По мнению министра, важнейшим условием для выполнения этой задачи является готовность личного состава выполнять поставленные задачи в сложной обстановке. "Это во многом зависит от заботы о военнослужащих со стороны государства", - отметил Шойгу.

"В Министерстве обороны продолжается работа по разрешению жилищных проблем военнослужащих. Обязательства по обеспечению жильем с 2012 года по настоящее время исполнены в отношении почти 346 тысяч семей военнослужащих", - сообщил он.

"Сформированнная в настоящее время система жилищного обеспечения позволяет Министерству обороны предоставлять военнослужащим жилье в плановом порядке", - заверил глава военного ведомства.

Развитие ядерных сил остается безусловным приоритетом

По словам министра, развитие Стратегических ядерных сил остается безусловным приоритетом ведомства.

"В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения и морских сил ядерного сдерживания современными ракетными комплексами стратегического назначения, осуществляется модернизация самолетов Дальней авиации. Это позволит к 2021 году довести их оснащенность современными образцами вооружения до 72%, что обеспечит поддержание потенциала ядерного сдерживания на требуемом уровне", - сказал он.

Сдерживающий фактор в перспективе может быть перенесен из ядерной в неядерную плоскость, что должно снизить уровень международной напряженности и укрепить меры доверия, заявил Шойгу.

"В первую очередь это будет достигнуто за счет высокоточных средств поражения", - подчеркнул он.

"К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания", - добавил Шойгу.

По его оценке, в обеспечении военной безопасности государства важную роль по-прежнему будут играть силы общего назначения. "На их долю приходится основной объем задач, решаемых как в мирное, так и в военное время в ходе локализации и прекращения вооруженных конфликтов, а также борьбы с международным терроризмом", - сказал он.

При этом сдерживающий фактор в перспективе может быть перенесен из ядерной в неядерную плоскость, что должно снизить уровень международной напряженности и укрепить меры доверия, заявил Шойгу.

"В первую очередь это будет достигнуто за счет высокоточных средств поражения", - сказал он в ходе лекции для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности на тему "Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы".

"К 2021 году более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания", - добавил Шойгу.

По его оценке, в обеспечении военной безопасности государства важную роль по-прежнему будут играть силы общего назначения. "На их долю приходится основной объем задач, решаемых как в мирное, так и в военное время в ходе локализации и прекращения вооруженных конфликтов, а также борьбы с международным терроризмом", - сказал он.

Современное оружие для ВДВ и Сухопутных войск

Сухопутные и Воздушно- десантные войска РФ к 2021 году будут обеспечены современными вооружениями не менее чем на 70%, заявил министр обороны.

"К 2021 году обеспеченность Сухопутных войск и Воздушно- десантных войск (ВДВ) современным вооружением составит не менее 70%", - сказал он.

"Для поддержания боевых возможностей Сухопутных войск завершено формирование ряда общевойсковых соединений. Наращиваются мобильность и ударные возможности ВДВ", - отметил Шойгу.

По его оценке, в результате проводимых мероприятий "соединения и воинские части Сухопутных войск и ВДВ будут обладать достаточным боевым потенциалом для гарантированного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок войск и сил".

О перевооружении ВКС

Перспективные боевые авиационные комплексы повысят огневые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ по уничтожению крылатых ракет в полтора раза, заявил Шойгу.

"Перевооружение ВКС на перспективные боевые авиационные комплексы повысит их огневые возможности по уничтожению крылатых ракет в полтора раза", - сказал он в ходе лекции для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности на тему "Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы".