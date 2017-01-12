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Войска Восточного военного округа приняли в свои ряды более 24 тысяч новобранцев

13.01.2017 ИТАР-ТАСС 66 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ
Источник: Юрий Смитюк/TACC

16 тысяч из них призваны из регионов за пределами округа

ХАБАРОВСК, 12 января. /ТАСС/. Воинские подразделения Восточного военного округа (ВВО) в осенний призыв приняли в свои ряды 24 тысячи новобранцев, 16 тысяч из них призваны из регионов за пределами округа. Об этом в четверг сообщил заместитель начальника штаба ВВО полковник Вячеслав Кулькин.

"В ходе осеннего призыва граждан на военную службу всего на комплектование войск ВВО поступило свыше 24 тысяч призывников, из них более 16 тысяч поступили из военных комиссариатов других военных округов", - сказал Кулькин.

"Установленное Генеральным штабом задание на призыв граждан на военную службу военными комиссариатами Восточного военного округа выполнено в полном объеме", - отметил Кулькин.

На заседаниях призывных комиссий присутствовало более 460 родителей и 110 представителей общественных организаций.

"Перевозки завершены в установленные сроки. Происшествий и преступлений не допущено", - резюмировал замначальника штаба округа.

12.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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