Треть космических пусков в 2016 году производилась двигателями "Энергомаш"
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НПО "Энергомаш"
Источник: Алексей Филиппов/ТАСС
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Треть всех ракет-носителей в мире, обеспечивших космические запуски в 2016 году, были оснащены двигателями производства НПО "Энергомаш", сообщили в среду на предприятии.
"В 2016 году в мире было выполнено 85 космических пусков, из которых в 79 пусках использовались РН (ракеты-носители) с ЖРД (жидкостным реактивным двигателем). Из этих 79 пусков в 26 использовались ЖРД разработки НПО Энергомаш, что составляет 33% от пусков РН с ЖРД или 31% от всех пусков", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
Отмечается, что двигатели разработки НПО Энергомаш были использованы в двух пусках российских ракет "Союз-СТБ" и "Союз-СТА" из европейского космического центра в Гвиане, в восьми пусках американских носителей "Атлас-5" и в одном пуске американской ракеты "Антарес". Всего в 2016 году при космических запусках было использовано 98 двигателей разработки "Энергомаш".
11.01.2017
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