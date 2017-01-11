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Новые самолёты и вертолёты для нужд ДОСААФ пока не планируются из-за нехватки финансовых средств

12.01.2017 Интерфакс-АВН 68 0
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Самолет Як-52
Самолет Як-52
Источник: Yakkes Foundation / ru.wikipedia.org

Москва. 11 января. ИНТЕРФАКС-АВН - ДОСААФ России в 2017 году не будет закупать новые летательные аппараты, а сконцентрируется на ремонте имеющихся, сообщил "Интерфаксу-АВН" зампредседателя - директор департамента авиации оборонного общества Валерий Ретунский.

"В авиации ДОСААФ сложное положение с закупкой новых самолётов, вертолётов, планеров из-за больших объемов необходимых для закупки финансовых ресурсов. Основное внимание уделяется ремонту имеющихся летательных аппаратов. Так, в 2016 году за свой счёт отремонтировало 10 самолётов. В 2017 году закупки авиатехники также не ожидаются, будет осуществляться только ремонт летательных аппаратов", - сказал В.Ретунский.

В конце 2016 года на первом заседании попечительского совета ДОСААФ отмечалось, что более 50% единиц техники авиапарка оборонной организации нуждается в ремонте или должно быть списано. Парк авиатехники насчитывает почти 1 275 воздушных судов 32 типов, из которых требуют ремонта 535, а списания - 250. Говорилось, что для придания стартового импульса проведению реформ необходимо в кратчайшие сроки отремонтировать порядка 60 самолётов и 15 вертолётов, а также закупить 1,4 тыс. парашютов. Расходы на эти цели составят более 540 млн рублей. В составе ДОСААФ сегодня находятся 118 авиационных организаций. Они осуществляют деятельность на 96 аэродромах и пяти посадочных площадках.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия

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