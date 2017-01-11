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Военный эксперт: "Стратегия по устрашению России развалится на части" (Focus)

12.01.2017 InoPressa.ru 67 0
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Trident Juncture 2015
Военные учения стран НАТО Trident Juncture 2015
Источник: NATO

С приходом в Белый дом Дональда Трампа США могут сократить свой весомый вклад в мировую политику безопасности - например, ограничив свою активность в НАТО, пишет корреспондент Focus Джулиан Рорер.

"Трамп маргинализирует НАТО", - говорит в интервью изданию швейцарский военный эксперт Альберт Штахель. "Это означает, что, скорее всего, участие американцев в защите Европы будет сокращаться". Европе это грозит тем, что ее "безопасность будет снижаться, а стратегия по устрашению России развалится на части".

Это становится опасным сигналом на фоне все более активного вмешательства президента Путина в международные процессы, уверен Штахель. "Я считаю, что для стран Балтии существует угроза военного вторжения со стороны России. Что касается остальных западноевропейских государств, то здесь Путин делает ставки скорее на хакеров и пропаганду", - утверждает эксперт.

По мнению военного эксперта, "после ослабления роли США остальные члены альянса должны объединиться в новый альянс". Штахель не сомневается в том, что Европе необходима собственная единая армия. "Ведущую роль при этом должны, на мой взгляд, взять на себя Германия и Франция", - говорит он. "Германия могла бы отвечать за танковые войска, а Франция - за ядерное оружие. Без ядерного оружия, - уверен Штахель, - стратегия устрашения в адрес России не сработает".

Кроме того, продолжает эксперт, "необходимо широкомасштабное наращивание вооружений. Начиная с 1991 года европейцы только и делали, что сокращали численность обычных вооружений. Путин же с 2008 года начал реализовывать программу по вооружению, окончательные цели которой будут достигнуты к 2020 году. И тогда российская армия будет представлять колоссальную угрозу", уверен Штахель.

Российская армия, продолжает эксперт, находится еще и на хорошем уровне подготовки - в том числе благодаря сирийской операции. "Сирия - тренировочная площадка Путина", - подчеркивает он. По его словам, единая европейская армия должна будет постоянно проводить совместные учения. "Армия становится сильной лишь тогда, когда много тренируется", - отмечает Штахель. "Сегодня нам нужна ось Берлин-Париж", - говорит эксперт, выражая согласие с мнением бывшего министра иностранных дел ФРГ Йошки Фишера о том, что сегодня назрела необходимость в координации усилий для сохранения стабильности и безопасности.


Джулиан Рорер

11.01.2017
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Германия
Россия
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ИТ
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