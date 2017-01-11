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Российские военные в 2017 году получат четыре комплекта системы С-400

12.01.2017 Lenta.ru 88 0
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ЗРК С-400 "Триумф"
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

В Минобороны сообщили, что в 2017 году Воздушно-космические силы России получат еще четыре полковых комплекта новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом в среду, 11 января, сообщает ТАСС.

"Боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России", — добавили в военном ведомстве.

По открытым данным, с 2007 по 2016 год военные развернули не менее 19 зенитных ракетных полков двухдивизионного состава (за исключением 1532-го полка на Камчатке с тремя дивизионами), оснащенных системой С-400. По действующим планам Госпрограммы вооружения на период до 2020 года, Минобороны должно получить 56 дивизионов этой системы.

С-400 "Триумф" — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО "Алмаз" под руководством Александра Леманского в развитие решений, примененных на системе С-300ПМУ-2 "Фаворит". Принята на вооружение в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.

11.01.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Алмаз Расплетина
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год

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