Зенитно-ракетные войска России обретают новый облик

ЗРВ серьезно расширили номенклатуру целей

8 июля 60-летний юбилей отметили российские зенитно-ракетные войска. До 1998 года ЗРВ входили в состав войск противовоздушной и противоракетной обороны. Сегодня зенитные ракетные войска – это важнейшая составляющая часть Воздушно-космических сил России. Подтверждением этому служит тот факт, что на прошедшем 24 июня нынешнего года Параде Победы помимо традиционных пусковых установок системы С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», по брусчатке Красной площади впервые проехали новейшие С-350 «Витязь» и «Панцирь-СМ».

Как заявил в интервью нынешний начальник зенитно-ракетных войск РФ генерал-майор Сергей Бабаков, в настоящее время ЗРВ предназначены для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения противника высших звеньев государственного и военного управления, военных группировок, важнейших промышленных и экономических центров и других объектов.

Реалии современных войн и вооруженных конфликтов заставили серьезно увеличить номенклатуру целей, с которыми должны бороться зенитно-ракетные войска. Так, по словам генерал-майора Сергея Бабакова, помимо традиционных «противников» – самолетов, вертолетов, крылатых ракет, его подчиненные должны уничтожать и гиперзвуковые летательные аппараты вероятного противника. А с недавних пор еще и БРСД – баллистические ракеты средней дальности.

В последние годы зенитные ракетные войска динамически развиваются.

Почти ежедневно в средствах массовой информации появляются сообщения о поставках в войска новейших систем ПВО С-400, ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», о разработке уникальной сверхдальнобойной системы С-500 «Прометей». Еще два года назад заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный заявил, что к 1 января 2021 года в войсках противовоздушной и противоракетной обороны доля современного вооружения будет не менее 70%.

Поэтому достаточно интересно разобраться, как в перспективе будут выглядеть российские зенитно-ракетные войска, какие системы и комплексы будут стоять на вооружении и какие задачи они смогут решать.

Главный «Триумф»

На ближайшие годы «главным калибром» ЗРВ России останутся зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», а также зенитные ракетно-пушечные комплексы семейства «Панцирь». В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил стоит около 30 зенитных ракетных полков, вооруженных «четырехсотой». Также ежегодно Минобороны получает от корпорации «Алмаз-Антей» не менее двух дивизионных комплектов этой новейшей зенитной ракетной системы. Примечательно, что последние несколько лет поставка С-400 в войска идет с серьезным опережением графика. Так, в марте нынешнего года корпорация «Алмаз -Антей» заявила, что досрочно поставила Минобороны России полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Торжественная церемония прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Почти два года назад, в октябре 2018 года, был серьезно расширен боекомплект С-400. Тогда в него вошла дальнобойная зенитная ракета 40н6. Она может перехватывать воздушные, а по некоторым данным, и аэробаллистические цели на дальности около 400 км. Согласно сообщению ТАСС, в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года планируется закупить более тысячи этих новейших ракет.

В настоящее время все переданные в Воздушно-космические силы С-400 выполнены в так называемой «мобильной» версии. Базой для их пусковых установок служат автомобили повышенной проходимости МЗКТ-543М. При этом все механизмы ПУ смонтированы непосредственно на раме автомобиля, а не выполнены в виде прицепа.

До 2011 года Минобороны получило три зенитных полка С-400 (развернуты в Подмосковье), выполненных в буксируемой версии. Их пусковые установки перемещали тягачи БАЗ «Вощина». Кстати, до 2016 года только буксируемые «четырехсотки» участвовали в парадах Победы на Красной площади.

Впервые «мобильные» С-400 «засветились» в конце 2015 года на авиабазе Хмеймим в Сирии. Тогда в ответ на уничтожение турецкими ВВС фронтового бомбардировщика Су-24 российское военно-политическое руководство приняло решение усилить группировку наших войск новейшими зенитными системами. Боевые машины С-400 были оперативно переброшены военно-транспортными самолетами Ан-124.

Ну а сейчас, если судить по фотографиям, размещенным российским военным ведомством, даже те первые три полка «буксируемых» С-400 также полностью перешли на «мобильную» версию.

Семейный подряд

На вооружении зенитно-ракетных войск еще некоторое время останется и «старший брат» «Триумфа» – ЗРС С-300 модификаций ПС, ПМ и ПТ. В настоящее время идет их постепенная замена, по пока «старички» продолжают прикрывать важнейшие направления. В частности, дивизион С-300ПС развернут в Абхазии. А в октябре прошлого года, по сообщениям Минобороны, «трехсотки» вошли и в состав 201-й военной базы в Таджикистане.

Правда, замена ждет не все «трехсотое» семейство. На вооружении останутся С-300 в варианте ПМ-2. Поставки этих систем в Воздушно-космические силы начались в 2015 году. Как было указано в январском номере 2016 года газеты «Стрела» (корпоративное издание НПО «Алмаз»), первый полк, вооруженный этими системами, заступил на боевое дежурство в Подмосковье. Поставки С-300ПМ-2 в войска идут достаточно активно. Так, буквально несколько дней назад Минобороны заявило, что «зенитный ракетный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Иркутской области, до конца 2020 года получит на вооружение модернизированные системы С-300ПМ-2 «Фаворит»». В другом сообщении российского военного ведомства было указано, что «на базе Ярославского высшего военного училища ПВО закончилась подготовка боевых расчетов зенитного ракетного полка системы С-300 ПМ2 (Воронеж) Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа».

Минобороны России официально не озвучивало свои планы по поставкам ПМ-2. Можно предположить, что «двойки» прослужат как минимум до 2025–2027 годов, после чего им на смену придут более современные С-400.

Как указывается в январском номере 2016 года газеты «Стрела», ПМ-2 – это развитие семейства зенитных систем С-300ПМ. В ходе работ старые ПМ проходят модернизацию. В частности, на них дорабатываются радиолокационные станции обнаружения, станции подсвета и наведения (их еще называют «стрельбовой радар») и мобильный командный пункт (КП). Модернизируются и пусковые установки. С обновленных ПУ можно запускать современные ракеты из арсенала С-400. Не исключено, что в боекомплект ПМ-2 войдут и новейшие дальнобойные ракеты 40н6. С-300ПМ-2 выпускаются как в мобильной, так и буксируемой версии. В последнем случае тягачом служат МАЗ-0547.

Мобильный и опасный

Другая рабочая лошадка российских Воздушно-космических сил – зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». В настоящее время по штату в каждом полку С-400 и С-300ПМ-2 есть один дивизион ЗРПК. Задача «Панцирей» – защита дальнобойных систем от ударов беспилотников, крылатых ракет и других высокоточных авиационных средств поражения.

Но есть у «Панцирей» и еще одна задача. Это защита «трехсотых» и «четырехсотых» систем от наземного нападения. Для этого расчеты ЗРПК используют 30-мм автоматические пушки, а также оптико-электронные системы с тепловизионными каналами. В настоящее время отражения наземных атак стало обязательным элементом боевой подготовки подразделений «Панцирей». В частности, как сообщило Минобороны, 9 июля нынешнего года на Камчатке в ходе учений ЗРПК на марше отразили нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника.

С нынешнего года Минобороны начало формировать полки мобильного резерва, полностью вооруженные зенитными ракетно-пушечными «Панцирями». В прошлом году первый такой экспериментальный полк был сформирован в особой армии ПВО-ПРО. Это объединение защищает Москву и Подмосковье от воздушно-космического нападения вероятного противника. По сообщениям Минобороны России, весной нынешнего года подмосковный полк мобильного резерва успешно провел боевые стрельбы на полигоне «Капустин Яр». Также в июле стало известно, что еще одна такая воинская часть войдет в состав 14-й армии ВВС и ПВО. Как заявил начальник зенитно-ракетных войск этого объединения полковник Геннадий Шлаг, новый полк будет развернут на Урале. Можно предположить, что в дальнейшем аналогичные воинские части появятся в каждой армии ВВС и ПВО.

Для чего нужны полки мобильного резерва? Одно из уникальных преимуществ «Панциря» – возможность совершать длительные многокилометровые марши с очень большой скоростью. При этом для развертывания на месте ЗРПК требуется считаные минуты. Поэтому в случае необходимости зенитные батареи и дивизионы ЗРПК могут оперативно выдвинуться к нужному объекту и прикрыть его от ударов, в первую очередь крылатых ракет и беспилотников. Как показывает недавний опыт боев в сирийском Идлибе, такие маневренные действия «Панцирей» наиболее эффективны в современных конфликтах и войнах. В частности, до ввода в бой зенитных ракетно-пушечных комплексов верные правительству Башара Асада вооруженные формирования несли чувствительные потери от ударов БПЛА. Но после того, как на поле боя появились ЗРПК, «беспилотный беспредел» удалось остановить.

Однако боевые действия в Сирии выявили и проблему в применении «Панцирей». Одиночные комплексы достаточно быстро расходуют боекомплект, после чего становятся легкой мишенью. В мае 2018 года израильские военные подловили отстрелявшийся ЗРПК и уничтожили его. Подобная же ситуация повторилась и в прошлом году.

Но если в районе цели действует хотя бы батарея «Панцирей», то их огневых возможностей хватит, чтобы уверено отбиться от противника. В частности, один дивизион вполне сможет отразить удар, аналогичный тому, который в 2017 году нанесли Соединенные Штаты по сирийской авиабазе Шайрат. Тогда по объекту было выпущено несколько десятков ракет. А боевой численности полка «Панцирей» хватит, чтобы прикрыть два-три объекта, аналогичных Шайрату.

В ближайшее время на вооружение ЗРВ России начнут поступать новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ». Помимо более современных радиолокационных станций и обновленной электроники, СМ будут размещаться на шасси бронеавтомобиля «Тайфун». Благодаря этому они смогут выдерживать удары беспилотников, а также более эффективно отражать наземные нападения.

Гоночный «Витязь»

В нынешнем году российские Воздушно-космические силы получили первый комплект зенитных ракетных систем С-350 «Витязь». Как сообщило в феврале Минобороны, новейшая ЗРС «уже прибыла в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, где прошла тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника». Всего Минобороны планирует закупить 140 единиц С-350. В феврале нынешнего года командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявил, что до конца 2022 года на «Витязи» будет перевооружена 24-я зенитно-ракетная бригада, дислоцирующаяся в Абакане (республика Хакасия). А чуть позже С-350 получит и ЗРП, расположенный в Красноярском крае.

«Витязь» – это уникальная зенитная система. Ее боекомплект составляет 12 ракет, способных поражать цели на дальности в несколько сотен километров. При этом система отличается очень высокой проходимостью. Боевые машины С-350 легко перемещаются по пересеченной местности, глубокому снегу и песку, могут с ходу форсировать неглубокие реки.

Столь же уникальной является и упомянутая 24-я бригада. Она была сформирована в 2017 году, и в настоящее время на вооружении у нее находятся зенитные системы С-300ПС. В случае войны бригада покидает свой пункт постоянной дислокации и действует отдельными дивизионами. Задача – защитить стратегически важные объекты в Красноярском крае, Хакасии и на Алтае.

Таким образом, можно предположить, что в составе каждой армии ВВС и ПВО будет сформирован полк или бригада, вооруженная С-350 «Витязь». Задача таких воинских частей будет чем-то схожа с мобильными зенитными полками резерва. Они будут выдвигаться в заданный район для прикрытия находящихся там важных объектов. Но если полки «Панцирей» будут защищать отдельные цели – аэродромы, заводы, мосты, штабы и пункты управления, то полки/бригады «Витязей» смогут прикрывать целые города, районы и даже агломерации. Важно, что С-350 – это мобильные и проходимые комплексы. Поэтому «зону безопасности от воздушно-космического нападения» полки и бригады смогут создать даже в самой сложной местности.

Надо понимать, что авиация в борьбе с ПВО всегда обладает преимуществом. Поэтому авиационные командиры противника могут сконцентрировать основную массу ударных самолетов, беспилотников, а также нацелить крылатые и баллистические ракеты и даже гиперзвуковые аппараты по наименее прикрытым объектам и целям. Также, как показывает сирийский опыт, разрозненными, но интенсивными ударами можно «раздергивать» силы противовоздушной обороны. При этом постепенно выбивать их.

Для предотвращения подобных сценариев боевых действий сейчас в зенитно-ракетных войск идет формирование полков мобильного резерва и воинских частей, вооруженных ЗРС С-350 «Витязь». Они позволят эффективно, а самое главное достаточно оперативно прикрыть объекты от воздушно-космических ударов противника. Поэтому ему уже будет сложнее наносить концентрированные удары против слабо прикрытых целей и объектов. В особенности когда на пути авиации, беспилотников и ракет внезапно окажутся дивизионы С-350 и «Панцирей-СМ».

Перевооружение и формирование ЗРВ еще продолжается. Но уже сейчас можно смело сказать: зенитно-ракетные войска надежно защищают небо России и ее союзников.

Павел Иванов

Павел Дмитриевич Иванов – военный журналист.