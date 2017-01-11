Под Тверью дивизионы ПГРК "Тополь" вышли на маршруты боевого патрулирования



РТ-2ПМ "Тополь" на шасси МАЗ-7917. Фото Мити Алешковского, "Лента.ру" РТ-2ПМ "Тополь" на шасси МАЗ-7917. Фото Мити Алешковского, "Лента.ру"

MОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Учения в соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с выводом пусковых установок ракетного комплекса "Тополь" на полевые позиции начались в Тверской области, особое внимание будет уделено отработке действий по уничтожению условных диверсантов, сообщило Минобороны РФ.

"Первое в 2017 году тактическое занятие с выводом автономных пусковых установок ПГРК "Тополь" на полевые позиции началось в самом западном - Бологовском соединении РВСН (Тверская область)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на занятиях будет отработано приведение подразделений в готовность к выводу в полевые районы, выходу ракетных дивизионов подвижного грунтового ракетного комплекса на маршруты боевого патрулирования и боевое дежурство на полевых позициях в условиях, приближенных к боевым.

Как уточнили в Минобороны, особое внимание будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях. Одной из приоритетных задач станет отработка поиска, блокирования и уничтожения условных диверсантов в ночное время.

В учениях участвуют около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.