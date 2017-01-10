Американцы занялись сертификацией самолетного мотор-колеса



Мотор-колесо на лайнере Boeing 737

Источник: WheelTug Мотор-колесо на лайнере Boeing 737Источник: WheelTug

Американская компания WheelTug получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на проведение сертификационных испытаний мотор-колеса для пассажирских самолетов. Как пишет Aviation Week, получить сертификат на новое устройство и начать его поставки заказчикам планируется до конца 2018 года.

Сегодня большую часть перемещений по полосам и стоянкам аэропортов самолеты выполняют с помощью специальных буксировочных машин. Такие машины имеют специальные системы сцепления с передней стойкой шасси и позволяют отгонять самолеты на стоянку, подводить их к посадочным рукавам или загонять в ангары.

Такие перемещения самолеты либо не могут совершать самостоятельно, либо могут, но с использованием собственных реактивных двигателей, что приводит к излишнему расходу топлива. Кроме того, некоторые модели двигателей даже при включенном режиме реверса все равно не могут обеспечить самолету езду назад.

Мотор-колесо Источник: WheelTug

Новое мотор-колесо позволит пассажирским самолетам полностью самостоятельно перемещаться по территории аэропорта. Мотор-колесо WheelTug представляет собой универсальное колесо для передней стойки шассии со встроенным электромотором. Последний приводит колесо в движение посредством планетарного редуктора.

Для езды на самолете по аэропорту летчику необходимо будет лишь запустить вспомогательную силовую установку — газотурбинный двигатель в хвостовой части, приводящий электрогенератор, — и включить мотор-колесо. Руление в движении можно будет производить из кабины с помощью стандартных самолетных органов управления.

Базовая система управления мотор-колесом предполагает размещение в кабине пилотов специального переключателя, позволяющего включать устройство в режиме движения либо вперед, либо назад. Кроме того, по желанию заказчика, в кабине пилотов может быть установлен экран, на который будут выводиться изображения с внешних камер во время руления.

Технические подробности о мотор-колесе пока не раскрываются. Обычная операция отведения самолета от посадочного рукава на стартовую позицию с помощью машины-буксира занимает в среднем около восьми минут. По оценке WheelTug, мотор-колесо позволит сократить время, необходимое на отведение самолета, до двух минут.

Американское мотор-колесо разрабатывается для пассажирских самолетов семейства Boeing 737 за исключением длиннофюзеляжного Boeing 737-900. После получения сертификата на эту версию устройства WheelTug намерена сертифицировать колесо для установки на пассажирские лайнеры семейства Airbus A320.

По данным американской компании, к настоящему времени предварительный заказ на мотор-колесо разместили 22 авиакомпании, располагающие парком из 976 самолетов.

Помимо WheelTug разработкой мотор-колес сегодня занимаются еще несколько компаний в мире. В частности, в России холдинг «Технодинамика» разрабатывает мотор-колесо, предназначенное для установки на модернизированные версии пассажирских самолетов SSJ-100. Новое устройство разрабатывается в рамках концепции «более электрического самолета».

Василий Сычёв