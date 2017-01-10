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Росгвардия предлагает запретить продажу травматики

11.01.2017 Военно-промышленный курьер 70 0
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Оса
Бесствольное огнестрельное оружие ограниченного поражения "Оса"
Источник: Ростех

Эксперты намерены запретить продажу травматического оружия по причине высокого уровня преступлений с использованием травматики.

Согласно источникам "РГ", готовятся два пакета, которые условно называются "запретительным" и "либеральным". В первом говорится о запрете травматического оружия из-за того, что "подавляющее большинство преступлений и несчастных случаев происходит с участием травматики". По словам экспертов, люди ошибочно уверены, что с помощью этого оружия можно только ранить.

Второй пакет предусматривает изменения условий регистрации гражданского огнестрельного оружия. Те, кто впервые проходят процедуру, должны будут выполнить теоретический и практический тесты. Люди, проходящие повторную регистрацию, обязаны будут также сдавать специальный экзамен. Заявку на регистрацию предлагается подавать по электронной почте, а затем дважды прийти в лицензионный центр — сначала с оружием, потом с документами.

Эксперты намерены увеличить срок повторной регистрации с 5 до 10 лет, а также разрешить хранить десять единиц охотничьего длинноствольного оружия. В настоящее время разрешено иметь пять единиц гладкоствольного оружия, пять коллекционных ружей и пять карабинов с нарезным стволом.

10.01.2017
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