Что американцы везут в Европу



Танк М1 «Абрамс»

Источник: Jan Pitman / AP Photo Танк М1 «Абрамс»Источник: Jan Pitman / AP Photo

Соединённые Штаты усиливают своё военное присутствие в Европе. В минувшую пятницу, 6 января, в Германию прибыло судно, доставившее сотни единиц боевой техники, а также военнослужащих американской армии. Некоторые подробности этого события сообщает портал armyrecognition.com.

Специальное транспортное судно Resolve доставило в порт Бремерхафен танки Abrams M1A1, самоходные артиллерийские установки M109 Paladin, боевые машины Bradley, а также легковые и грузовые армейские машины. Кроме того, на его борту находились сотни американских солдат и технический персонал. Вся прибывшая техника предназначена для размещения в Польше с дальнейшей передислокацией в другие восточноевропейские страны.

Всего в рамках миссии Atlantic Resolve США планируют перебросить в семь европейских стран 87 танков Abrams, 20 САУ M109 Paladin, 136 БМП Bradley и 3500 военнослужащих из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии. В отличие от частей армии США, дислоцированных в Германии и Италии, 3-я бригада будет размещена отдельными подразделениями по ротационному принципу в различных странах Восточной Европы. Кроме того, в Европу доставят 50 многоцелевых вертолётов Black Hawk, 10 транспортных вертолётов CH-47 Chinook и 1800 военнослужащих из состава 10-й боевой авиационной бригады. В качестве отдельного авиационного подразделения в Европу будут переброшены 24 ударных вертолёта AH-64 Apache.

Помимо американцев, в восточноевропейских странах будут нести боевое дежурство военнослужащие из Германии, Канады и Великобритании. Atlantic Resolve — миссия, направленная на поддержку союзников по НАТО. В первую очередь вооружение разместят в Польше, а затем ещё в нескольких странах Восточной Европы (от Эстонии до Болгарии). Штаб-квартира миссии разместится в Германии, военнослужащие будут находиться на дежурстве на ротационной основе, срок пребывания каждого бойца составит девять месяцев.