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Круговорот американцев в Европе

24.05.2018 Warspot 547 0
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Выгрузка танка Abrams в Бельгии.
Выгрузка танка Abrams в Бельгии.
Источник: armyrecognition.com

Вооружённые силы США направили в Европу новую партию военной техники и солдат. Вчера, 22 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что в Антверпен прибыл первый из трёх американских кораблей с военнослужащими и боевыми машинами.

Военнослужащие и техника 1-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии сменят на боевом дежурстве коллег из 2-й танковой бригады 1-й пехотной дивизии, которые находятся в Европе уже 9 месяцев. Это третья ротация американских войск в рамках миссии Atlantic Resolve.

Бронетанковая бригада насчитывает порядка 2500 единиц техники. В их числе 87 танков M1A2 Abrams, 18 самоходных гаубиц M109A6 Paladin, БМП Bradley M2A3 и большое количество другой техники. В отличие от частей армии США, дислоцированных в Германии и Италии, "заезжие" бригады размещаются отдельными подразделениями по ротационному принципу в различных странах Восточной Европы.

Помимо американцев, в восточноевропейских странах будут нести боевое дежурство военнослужащие из Германии, Канады и Великобритании. Atlantic Resolve — миссия, направленная на поддержку союзников по НАТО. В первую очередь вооружение размещают в Польше и ещё нескольких странах Восточной Европы (от Эстонии до Болгарии). Штаб-квартира миссии размещается в Германии, военнослужащие находиятся на дежурстве на ротационной основе, срок пребывания каждого бойца составляет 9 месяцев.
23.05.2018
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Страны
Болгария
Великобритания
Германия
Италия
Канада
Польша
США
Эстония
Продукция
Bradley
M1 Abrams
M109
Проекты
NATO

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