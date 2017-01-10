В Абхазии артиллеристы ЮВО провели в 2016 году около 30 тактических учений
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Абхазия. Солдаты во время занятий по огневой подготовке на территории 7-й военной базы ВС России.
Источник: ИТАР-ТАСС/Владимир Попов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости, Иван Капустин. Артиллеристы Южного военного округа в Абхазии провели около 30 тактических учений с выполнением боевых стрельб в 2016 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЮВО.
"Подразделения артиллерии российской военной базы ЮВО, дислоцированной в республике Абхазия, за истекший 2016 год провели около 30 тактических учений с выполнением боевых стрельб из штатного вооружения", - пояснили в пресс-службе военного округа.
В ходе учений военнослужащие выполнили свыше 1 тысячи огневых задач с применением 152-мм самоходных артиллерийских установок "Акация", 122-мм реактивных систем залпового огня "Град" и 120-мм минометов 2Б11 "Сани". Военнослужащие вели огонь по наземным целям, имитирующим группы бронетехники и пехоты условного противника.
"Тактические учения проводились на артиллерийских полях различных полигонов, в том числе на полигонах Цабал и Нагвалоу в Абхазии с горно-лесистой местностью и морским побережьем, а также на равнинной местности полигона Прудбой в Волгоградской области", - уточнили в пресс-службе ЮВО.
Всего за 2016 учебный год артиллеристы российской военной базы ЮВО израсходовали около 2 тысяч снарядов и мин. Более половины боевых стрельб проводились в темное время суток.
10.01.2017
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