У "Ярсов" тормозит завод



Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСН

Источник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов Подвижный грунтовой ракетный комплекс (ПГРК) "Ярс" с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 в Тейковском ракетном соединении РВСНИсточник: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Разработчик подвижных грунтовых комплексов столкнулся с проблемами при их производстве

Как стало известно "Ъ", Московский институт теплотехники (МИТ) столкнулся с проблемами при исполнении гособоронзаказа в части поставок подвижных стратегических ракетных комплексов "Ярс". Из-за тяжелой экономической ситуации и проблем с кредиторами Подольский электромеханический завод не может своевременно поставить оборудование для гидравлических систем пусковых установок "Ярса". Руководство института обратилось к госкорпорации "Ростех" с просьбой развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе. На это, как признают в МИТе, потребуется примерно полтора года.

Об основных проблемах Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) и грядущих негативных последствиях говорится в письме главы Московского института теплотехники (МИТ) Сергея Никулина на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимира Артякова. Господин Никулин пишет, что в соответствии с контрактом от 29 сентября 2011 года МИТ организует изготовление и поставку Минобороны РФ "агрегатов У175М1" (автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс"). Составной частью этих агрегатов является гидравлическая система, она поставляется Центральным научно-исследовательским институтом автоматики и гидравлики (ЦНИИ АГ), а его соисполнителем по поставкам оборудования для этой гидравлической системы является ПЭМЗ.

"Предприятие свои обязательства по контрактам с ЦНИИ АГ не выполняет, находится в предбанкротном состоянии",— пишет господин Никулин. Он уточняет, что ПЭМЗ проавансирован на 80% от объема поставок 2017 года, но закупка комплектующих вовремя проведена не была, а поставка оборудования не проводится с июня 2016 года: "Это поставило под угрозу срыва выполнение заданий государственного оборонного заказа". Для решения этой проблемы МИТ поставил вопрос о создании дублирующего производства на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ; входит в компанию "Высокоточные комплексы", принадлежащую "Ростеху"). Но это, по словам Сергея Никулина, потребует подготовки производства в течение полутора лет. "Прошу вас оказать содействие в восстановлении производства на Подольском электромеханическом заводе и подготовке производства оборудования для гидравлической системы агрегата У175М1 на Ковровском электромеханическом заводе",— резюмирует он.

В 2016 году, по словам командующего ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, РВСН получили 23 ракеты (с учетом ракет шахтного базирования, установленных в Козельске). Подвижные грунтовые комплексы "Ярс" получили полки Йошкар-Олинской, Иркутской, Новосибирской и Тагильской дивизий, а в этом году перевооружение будет продолжено в Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН (всего, по сведениям "Ъ", в 2017 году войска рассчитывают получить не менее 20 ракет).

Связаться с Сергеем Никулиным "Ъ" вчера не удалось, в "Ростехе" от официальных комментариев отказались. Однако несколько отраслевых источников "Ъ" сообщили, что руководство госкорпорации с письмом ознакомилось. Ситуация с ПЭМЗ крайне сложная, утверждают они: "Ростех" владеет лишь 20,5% акций завода (основным акционером ПЭМЗ является депутат Госдумы Умахан Умаханов), а все имущество и договоры еще в нулевых было переведено на дочернюю компанию ПЭМЗ — "ПЭМЗ-Спецмаш". Она обременена долгами: например, перед Сбербанком сумма задолженности достигает 1,388 млрд руб. (эти средства, по данным "Ъ", были нужны для реализации контрактов). "Поскольку на предприятии введена процедура наблюдения, банк обязан принимать меры по включению своих требований в реестр кредиторов,— заявил "Ъ" вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.— Одновременно по данной задолженности банк инициировал процедуру взыскания в отношении иных активов этой группы компаний, не связанных с ОПК". Он добавил, что другие коммерческие активы группы (акционером которых является Умахан Умаханов), в отличие от оборонного завода, банк готов банкротить сам. Напомним, что ранее Сбербанк потребовал от ЗАО "Жуковка*****" — владельца торгового центра "Лабиринт" на Рублево-Успенском шоссе — погасить долг в размере 1,3 млрд руб. Сбербанк, как сообщал ранее "Ъ", пытается в суде признать банкротом заемщика, который может быть связан с семьей Умахана Умаханова (см. "Ъ" от 19 декабря 2016 года).

Источники "Ъ", близкие к госкорпорации, утверждают, что КЭМЗ готов взять на себя обязательства по производству оборудования для гидравлических систем, однако для этого потребуется внести изменения в контракт, поскольку исполнителем оборонзаказа в этой части является "ПЭМЗ-Спецмаш". "Дождемся решения судебных инстанций, а после будем думать, как исправить ситуацию, без "Ярсов" вооруженные силы не останутся",— добавил топ-менеджер одного из отраслевых предприятий.

Иван Сафронов