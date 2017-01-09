Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российские эксперты прокомментировали испытание Китаем самолета на водороде

10.01.2017 РИА Новости 40 0
0
Понравилась новость?
 0
Борис Сатовский
Борис Сатовский
Источник: Фонд перспективных исследований

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские ученые провели успешные испытания летательных аппаратов на водородном топливе, однако эта технология имеет ряд ограничений, так что перспективнее гибридные двигатели, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Борис Сатовский.

Как ранее сообщили китайские СМИ, КНР стала третьей страной в мире после США и Германии, где успешно испытали в полете самолет на водородных топливных элементах.

"Идея использования электрохимических топливных элементов на летательных аппаратах не нова. Успешные эксперименты на беспилотных летательных аппаратах проводились во многих странах, в том числе и в России… Наиболее перспективной представляется гибридная конфигурация источника энергии", - отметил в свою очередь Сатовский.

По его словам, водородные, электрохимические источники энергии имеют ряд ограничений, которые в настоящее время не позволяют их эффективно использовать на крупных летательных аппаратах.

"Проблема в малой удельной мощности топливного элемента. То есть, если вы снабжаете самолет топливными элементами достаточной мощности для эффективного взлета, они оказываются слишком большими для крейсерского полета. И наоборот, оптимальная конфигурация для длительного горизонтального полета будет недостаточной на режиме взлета", - пояснил ученый.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Компании
ФПИ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.01 00:21
  • 2
В Польшу прибыли 250 военнослужащих бронетанковой бригады США
  • 09.01 23:59
  • 7
Президент Египта поднял флаг на вертолетоносце "Гамаль Абдель Насер"
  • 09.01 23:44
  • 20
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 09.01 23:30
  • 3
Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
  • 09.01 23:27
  • 3110
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.01 23:17
  • 2
Заключен контракт на поставку минометов "Алакран"
  • 09.01 23:06
  • 6
«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей
  • 09.01 22:56
  • 3
Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий
  • 09.01 22:53
  • 28
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 09.01 22:43
  • 20
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 09.01 22:36
  • 1
Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года
  • 09.01 22:31
  • 2
Су-35 - пример для модернизации китайских "сушек"
  • 09.01 22:29
  • 1
Минобороны объявило об уходе "Адмирала Кузнецова" из Сирии
  • 09.01 22:21
  • 12
Американская и сверхтяжелая
  • 09.01 22:15
  • 1
Перебежчик из КНДР рассказал о ядерных и ракетных разработках Пхеньяна
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  