Российские эксперты прокомментировали испытание Китаем самолета на водороде



Борис Сатовский

Источник: Фонд перспективных исследований Борис СатовскийИсточник: Фонд перспективных исследований

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Российские ученые провели успешные испытания летательных аппаратов на водородном топливе, однако эта технология имеет ряд ограничений, так что перспективнее гибридные двигатели, сообщил РИА Новости руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Борис Сатовский.

Как ранее сообщили китайские СМИ, КНР стала третьей страной в мире после США и Германии, где успешно испытали в полете самолет на водородных топливных элементах.

"Идея использования электрохимических топливных элементов на летательных аппаратах не нова. Успешные эксперименты на беспилотных летательных аппаратах проводились во многих странах, в том числе и в России… Наиболее перспективной представляется гибридная конфигурация источника энергии", - отметил в свою очередь Сатовский.

По его словам, водородные, электрохимические источники энергии имеют ряд ограничений, которые в настоящее время не позволяют их эффективно использовать на крупных летательных аппаратах.

"Проблема в малой удельной мощности топливного элемента. То есть, если вы снабжаете самолет топливными элементами достаточной мощности для эффективного взлета, они оказываются слишком большими для крейсерского полета. И наоборот, оптимальная конфигурация для длительного горизонтального полета будет недостаточной на режиме взлета", - пояснил ученый.