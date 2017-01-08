Жители стран Запада опасаются третьей мировой войны, показал опрос



Фотография с длинной экспозицией, на которой видны светящиеся линии, - плазменные следы в атмосфере, от боеголовок МБР LGM-118A "Peacekeeper" во время испытаний над Атоллом Кваджалейн (Маршалловы Острова). МБР "Peacekeeper" может нести до 10 ядерных боеголовок с независимым наведением, каждая из которых, эквивалентна по мощности 25-ти бомбам сброшенным на Хиросиму. Long exposure of a LGM-118A Peacekeeper missile system being tested at the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The lines shown are the re-entry vehicles -- one Peacekeeper can hold up to 10 nuclear warheads, each independently targeted. Were the warheads armed with a nuclear payload, each would carry with it the explosive power of twenty-five Hiroshima-sized weapons.

Источник: http://im9.eu/picture/ Фотография с длинной экспозицией, на которой видны светящиеся линии, - плазменные следы в атмосфере, от боеголовок МБР LGM-118A "Peacekeeper" во время испытаний над Атоллом Кваджалейн (Маршалловы Острова). МБР "Peacekeeper" может нести до 10 ядерных боеголовок с независимым наведением, каждая из которых, эквивалентна по мощности 25-ти бомбам сброшенным на Хиросиму. Long exposure of a LGM-118A Peacekeeper missile system being tested at the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The lines shown are the re-entry vehicles -- one Peacekeeper can hold up to 10 nuclear warheads, each independently targeted. Were the warheads armed with a nuclear payload, each would carry with it the explosive power of twenty-five Hiroshima-sized weapons.Источник: http://im9.eu/picture/

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Мир балансирует на грани третьей мировой войны, считают жители западных стран, которых опросила компания YouGov.

Социологи провели исследование среди 9 тысяч человек в девяти странах Запада, включая США, Великобританию и Францию, отмечает британская газета The Independent.

В США 64% респондентов предполагают, что третьей мировой войны не избежать. В мирный сценарий развития мировых событий верят 15% американцев.

В Великобритании близость новой глобальной войны ощущают 61% опрошенных и 19% придерживаются оптимистичного мирного сценария.

"Сильнее всего страх проявляется у французов и американцев, однако по различным причинам", - отметил директор политических и общественных исследований YouGov Энтони Уэллс.

По его словам, страх американцев, вероятно, вызван неопределенностью относительно президентства Дональда Трампа. Французы же больше опасаются угрозы терроризма - 81% опрошенных считают, что страну в ближайшее время ожидают новые теракты.

Опрос также показал, что 71% британцев и 59% американцев ощущают военную угрозу со стороны России.