Жители стран Запада опасаются третьей мировой войны, показал опрос

Фотография с длинной экспозицией, на которой видны светящиеся линии, - плазменные следы в атмосфере, от боеголовок МБР LGM-118A "Peacekeeper" во время испытаний над Атоллом Кваджалейн (Маршалловы Острова). МБР "Peacekeeper" может нести до 10 ядерных боеголовок с независимым наведением, каждая из которых, эквивалентна по мощности 25-ти бомбам сброшенным на Хиросиму. Long exposure of a LGM-118A Peacekeeper missile system being tested at the Kwajalein Atoll in the Marshall Islands. The lines shown are the re-entry vehicles -- one Peacekeeper can hold up to 10 nuclear warheads, each independently targeted. Were the warheads armed with a nuclear payload, each would carry with it the explosive power of twenty-five Hiroshima-sized weapons.Источник: http://im9.eu/picture/