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США развернут масштабные военные учения в Европе

10.01.2017 Lenta.ru 36 0
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Военнослужащие армии США
Военнослужащие армии США
Источник: Global Look Press

Армия США намерена увеличить масштаб и сложность военных учений в Европе. Об этом сообщил замглавы европейского командования американских вооруженных сил (EUCOM) генерал Тим Рей, передает Reuters.

По его словам, эти меры направлены в первую очередь на "сдерживание агрессии со стороны России", обеспечение территориальной целостности союзников США, поддержание свободы и мира в Европе. Для учений в немецкий порт Бремерхафен прибыли 2800 единиц военной техники и четыре тысячи военнослужащих.

Рей заявил, что акцент во время учений будет делаться на оперативном взаимодействии, противоракетной обороне и реагировании на кризисные ситуации.

В январе 2016 года EUCOM уже называл своей приоритетной задачей "сдерживание агрессии со стороны России". Согласно директиве европейского командования ВС США, угроза безопасности в регионе наблюдается на севере, востоке и юге. На первых двух направлениях риски исходят от России из-за ее "нарастающего агрессивного поведения и милитаризации Арктики". На юге опасность представляют боевики "Исламского государства" (ИГ; деятельность группировки запрещена на территории РФ).

В ноябре 2015 года Великобритания внесла Россию в число основных угроз национальной безопасности страны наравне с террористами ИГ, вирусом Эбола и массовым наплывом мигрантов в Европу.

09.01.2017
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