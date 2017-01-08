А400М. Долголетняя техническая поддержка



Самолет А400M. Авиасалон ILA-2014

Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com Самолет А400M. Авиасалон ILA-2014Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

Министерство обороны Великобритании заключило контракт с компанией Airbus Defence and Space на сумму 507 млн долл США на техническую поддержку парка новейших тактических транспортных самолетов Atlas A400M ВВС страны до 2026 года.

Этот самолет способен перевозить 37 т на дальность 2000 морских миль (3705 км - прим. ВП), имеет возможность эксплуатироваться с неподготовленных площадок. Данный контракт позволит обеспечить работой около 200 рабочих мест в районе базы ВВС Брайз-Нортон (Оксфордшир) и создаст примерно 200 дополнительных рабочих мест на объектах компании в Глостершире, Сомерсете и Сассексе.

В настоящее время ВВС Великобритании имеют на вооружении 14 самолетов этого типа, к 2019 году их количество возрастет до 22 единиц.