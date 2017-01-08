Гонка ДРЛО. Индия ответит Китаю и Пакистану



Самолет ДРЛОиУ на базе EMB-145. Фото с сайта embraerdefensesystems.com Самолет ДРЛОиУ на базе EMB-145. Фото с сайта embraerdefensesystems.com

ВВС Индии в конце этого месяца получат в боевой состав первый самолет ДРЛО на базе бразильского самолета Embraer-145.

Индия вынуждена отвечать на наращивание потенциала самолетов ДРЛО со стороны своих региональных соперников - Китая и Пакистана. В настоящее время ВВС имеют всего три самолета ДРЛО на базе российских самолетов Ил-76, оснащенных оборудованием Phalcon израильского производства.

ЕМВ-145I AeW&CS (airborne early warning and control system) разработан в Центре авиационных бортовых систем (Centre for Airborne Systems - CABS) в Бангалоре. В отличие от Ил-76 Phalcon с круговым обзором воздушного пространства новый самолет имеет обзор 240 град. Однако даже с вводом в строй этого самолета Индия будет значительно уступать Китаю, который имеет более 20 самолетов этого класса, в том числе новые KJ-500, способных обнаруживать цели на дальности до 470 км и одновременно отслеживать более 60 целей.С другой стороны, Пакистан имеет четыре самолета ДРЛО Saab-2000 AeW&C шведского и четыре ZDK-03 (KJ-200) китайского производства.

Имея в виду значительное отставание в этой области, в марте 2016 года Совет оборонных закупок правительства Индии одобрил покупку двух тяжелых самолетов ДРЛО на базе аэробусов Airbus A-330 с РЛС с активной ФАР национальной разработки и производства. В дальнейшем их общее количество должно достичь восьми машин (программа "Awacs -India"). Отмечается, что эта программа потребует для реализации, по меньшей мере, семь лет.