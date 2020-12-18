ВВС Индии планируют закупить 6 самолетов ДРЛОиУ на базе Airbus A320

ЦАМТО, 17 декабря. Индия планирует начать реализацию крупного проекта оценочной стоимостью 105 млрд. рупий (1,43 млрд. долл.), предусматривающего разработку систем ДРЛОиУ на базе узкофюзеляжного лайнера Airbus A320.

Как сообщает Times of India со ссылкой на источники в Министерстве обороны Индии, проект предполагает установку РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) собственной разработки на самолетах A320, приобретенных у местной компании Air India.

Данная инициатива предполагает разделение работ между Военно-воздушными силами и Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) МО Индии. Как отмечается, на самом деле этот план является переработанным более ранним проектом по установке РЛС AESA DRDO на двух новых широкофюзеляжных самолетах A330 компании Airbus, который обсуждался в течение 5 последних лет.

По словам источника Times of India, новый проект Netra AEW&C будет намного более рентабельным, чем предыдущий. DRDO планирует поставить все шесть систем ДРЛОиУ в течение 4-7 лет.

В настоящее время ВВС Индии эксплуатируют три израильских системы ДРЛОиУ Phalcon на базе российского Ил-76 (дальность действия 400 км с 360-градусным радиолокационным покрытием), а также две собственных системы Netra AEW&C на базе бразильских региональных реактивных самолетов Embraer-145 (дальность действия 250 км с 240-градусным радиолокационным покрытием).

Хотя ВВС необходимо, как минимум, 10 систем ДРЛОиУ, неоднократные попытки получить дополнительные платформы не увенчались успехом из-за их высокой стоимости. Давно ожидаемая покупка двух дополнительных израильских систем Phalcon стоимостью около 1,5 млрд. долл. до сих пор не рассмотрена Комитетом по безопасности Кабинета министров Индии (CCS).

Не только Китай, но даже Пакистан опережает Индию в этом сегменте. Пакистан имеет на вооружении от 8 до 10 китайских систем ДРЛО Karakoram Eagle ZDK-03 и шведских Saab-2000 AEW&C. Китай, в свою очередь, имеет около 30 самолетов, включая Kong Jing-2000 "Mainring", KJ-200 "Moth" и KJ-500.