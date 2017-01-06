Группировку в Сирии возглавил командующий Западным округом генерал Картаполов
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Слева направо: министр обороны России Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России и генерал-полковник Андрей Картаполов во время совещания
Источник: Дмитрий Азаров/ Коммерсантъ
Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов возглавил группировку российских войск в Сирии 19 декабря 2016 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
В качестве командующего группировкой в Сирии Картаполов провел в Минобороны России в пятницу, 6 января, брифинг для журналистов. Он рассказывал о переходе корабельной авианосной ударной группы Северного флота ВМФ России из Средиземного моря в Североморск.
С июля по декабрь 2016 года группировку российских войск в Сирии возглавлял генерал-лейтенант Александр Журавлев.
Картаполов родился 9 ноября 1963 года в Германской Демократической Республике. В 1985 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1993-м — Военную академию имени М.В. Фрунзе, а в 2007-м — Военную академию Генштаба ВС РФ.
Ранее 6 января Минобороны России объявило об уходе авианосца "Адмирал Кузнецов" из Сирии в соответствии с решением президента Владимира Путина о сокращении группировки войск в САР. Ранее сообщалось, что из зоны боевых действий также уйдет крейсер "Петр Великий" и сопровождающие их корабли.
29 декабря Путин подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать Дамаск в борьбе с международным терроризмом и исполнять достигнутые договоренности.
06.01.2017
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