В 1986 году США предлагали Великобритании закупить малозаметный самолет Lockheed F-117
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Тактический ударный самолет Lockheed F-117A Nighthawk ( регистрация 85-0819, серийный номер A.4049) ВВС США, 20.05.2006
Источник: Manny Gonzalez / Airliners.net
Как сообщает французский ресурс «opex360.com» в статье «Quand Washington proposait à Londres des avions furtifs F-117 Nighthawk», в конце ноября 1988 года США официально признали существование ранее абсолютно неизвестного самолета – малозаметного тактического ударного самолета F-117A Nighthawk, разработанного компанией Lockheed и к тому моменту уже несколько лет находившегося на вооружении ВВС США. Но как оказалось, не только американские военные были посвящены в этот секрет. Об этом говорят рассекреченные британские архивы.
Так, в 1986 году в письме на имя Маргарет Тетчер, возглавлявшую британское правительство, президент США Рональд Рейган предложил Великобритании воспользоваться технологиями F-117.
Априори Маргарет Тетчер должны была обсудить этот проект под наименованием «Moonflower» с тогдашним министром обороны США Каспаром Уайнбергером (Caspar Weinberger). Предложение Вашингтона сильно вдохновило «железную леди». «Дорогой Рон. Я нахожусь под большим впечатлением от вашей великолепной разработки: троекратное ура США», - написала она президенту Рейгану перед тем как сообщить, что «очень тронута щедростью» этого американского предложения.
Однако переговоры не зашли очень далеко, министерство обороны Великобритании прохладно отнеслось к идее приобретения F-117. Почему? «Г-н Вайнбергер нам дал шанс приобрести имеющийся американский самолет, но мы ответили, что мы не хотим его покупать по причине сохраняющегося высокого уровня секретности программы», отмечалось в письме на имя советника Тетчер по международным делам Чарльза Пауэлла (Charles Powell).
«[Джордж] Юнгер [министр обороны Великобритании] очень кратко обсудил этот вопрос с Уайнбергером… только чтобы понять, не будет ли он разочарован нашей реакцией. Он безусловно не показался таковым», делается заключение в этом письме.
С учетом того, что F-117 был ударным самолетом, можно предположить, что он мог заменить истребители-бомбардировщики Tornado ВВС Великобритании. По крайней мере, частично. В конечном счете, выбор Лондона оказался правильным – "черный" самолет Lockheed был выведен из эксплуатации в 2008 году, при том, что Tornado еще продолжают летать. И это без учета больших расходов на эксплуатацию этого американского самолета.
06.01.2017
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