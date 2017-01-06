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F-35. Угроза Трампа была просто "танцем"

09.01.2017 Военный паритет 10 0
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Истребитель F-35A
Истребитель F-35A
Источник: JSF

Отставной генерал КМП США Джеймс Маттис (James Mattis), который выбран избранным президентом США Дональдом Трапом в качестве будущего министра обороны, заявил, что он будет "четко привержен к продолжению программы производства истребителя F-35".


Такую информацию дал газете Hartford Courant член Комитета Сената по вооруженным силам Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal). "Я был воодушевлен его четкой приверженностью к этой программе и пониманием важности F-35 в деле сохранения американского господства в воздухе и его дальнейшем наращивании", заявил сенатор.


Спекуляции о будущем этой программы начались после известного твита Трампа, который был интерпретирован некоторыми наблюдателями как начало конца F-35. Однако теперь стало ясно, что Трамп просто пытался снизить расходы на эту программу, требуя, чтобы самолет стоил дешевле чем сейчас. Программа поддерживает более 151 тыс рабочих мест в США и десятки тысяч по всему миру.


Избранный президент выпустил следующее сообщение: "Это был просто танец. Но мы действительно собираемся получить более низкую цену".

06.01.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35

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