F-35. Угроза Трампа была просто "танцем"



Истребитель F-35A

Источник: JSF Истребитель F-35AИсточник: JSF

Отставной генерал КМП США Джеймс Маттис (James Mattis), который выбран избранным президентом США Дональдом Трапом в качестве будущего министра обороны, заявил, что он будет "четко привержен к продолжению программы производства истребителя F-35".

Такую информацию дал газете Hartford Courant член Комитета Сената по вооруженным силам Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal). "Я был воодушевлен его четкой приверженностью к этой программе и пониманием важности F-35 в деле сохранения американского господства в воздухе и его дальнейшем наращивании", заявил сенатор.

Спекуляции о будущем этой программы начались после известного твита Трампа, который был интерпретирован некоторыми наблюдателями как начало конца F-35. Однако теперь стало ясно, что Трамп просто пытался снизить расходы на эту программу, требуя, чтобы самолет стоил дешевле чем сейчас. Программа поддерживает более 151 тыс рабочих мест в США и десятки тысяч по всему миру.

Избранный президент выпустил следующее сообщение: "Это был просто танец. Но мы действительно собираемся получить более низкую цену".