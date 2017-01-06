F-35. Угроза Трампа была просто "танцем"
|
|
Истребитель F-35A
Источник: JSF
Отставной генерал КМП США Джеймс Маттис (James Mattis), который выбран избранным президентом США Дональдом Трапом в качестве будущего министра обороны, заявил, что он будет "четко привержен к продолжению программы производства истребителя F-35".
Такую информацию дал газете Hartford Courant член Комитета Сената по вооруженным силам Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal). "Я был воодушевлен его четкой приверженностью к этой программе и пониманием важности F-35 в деле сохранения американского господства в воздухе и его дальнейшем наращивании", заявил сенатор.
Спекуляции о будущем этой программы начались после известного твита Трампа, который был интерпретирован некоторыми наблюдателями как начало конца F-35. Однако теперь стало ясно, что Трамп просто пытался снизить расходы на эту программу, требуя, чтобы самолет стоил дешевле чем сейчас. Программа поддерживает более 151 тыс рабочих мест в США и десятки тысяч по всему миру.
Избранный президент выпустил следующее сообщение: "Это был просто танец. Но мы действительно собираемся получить более низкую цену".
06.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
09.01.2017 F-35 и F/A-18E/F - самолеты "не взаимозаменяемые"
09.01.2017 СМИ узнали о неполадках палубной версии истребителя F-35
09.01.2017 "Хищник" за работой
05.01.2017 Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
03.01.2017 Истребители пятого поколения - лучший ответ на вызовы в АТР
03.01.2017 СМИ: Су-35 может стать последним истребителем, закупаемым Китаем за рубежом
03.01.2017 В ВВС США рассказали, как F-35 готовится к противостоянию российской ПРО
03.01.2017 Ночной режим шлема F-35 оказался ослепляющим