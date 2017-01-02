Heavy Industries Taxila из Пакистана объявляет о разработке основного боевого танка Al Khalid 2



Пакистанско-китайско-украинский танк Al-Khalid (проект МБТ-2000) Пакистанско-китайско-украинский танк Al-Khalid (проект МБТ-2000)

Во время выставки IDEAS 2016 в Пакистане полковник Ризван Расул (Rizwan Rasul) из Heavy Industries Taxila (HIT) объявил о разработке новой версии пакистанского основного боевого танка (ОБТ) Al Khalid 2.

В настоящее время на вооружении армии Пакистана находится танк Al Khalid 1, который серийно производится внутри страны. Al Khalid 1 демонстрировался на выставке IDEAS 2016.

Полковник Ризван Расул, директор бюджета, маркетинга и закупок в Heavy Industries Taxila, сообщил, что модернизированный основной боевой танк Al Khalid 2 станет одним из самых современных основных боевых танков, доступных на рынке вооружений, он будет иметь высокую мобильность, большую огневой мощь и защиту по сравнению с текущей версией Al Khalid.

Новый Al Khalid 2 будет иметь более мощный дизельный двигатель, развивающий 1500 л.с., который заменит текущий украинский дизельный двигатель 6ТД-2 с жидкостным охлаждением, моторно-трансмиссионное отделение с которым разработано Харьковским конструкторским бюро имени Морозова (ХКБМ).

Новый Al Khalid получит новый комплект брони, который увеличит защиту от новых танковых боеприпасов и противотанковых управляемых ракет и РПГ. Al Khalid 1 защищен элементами динамической брони, которые повышают защищенность. Элементы динамической брони покрывают переднюю есть башни, крышу, борта и лобовую часть корпуса.

Броня Аль-Kalid 2 может включать в себя улучшенную броневую защиту над лобовой дугой, по бортам и на башне. Решетчатая броня может быть использована для дополнения нового броневого пакета, такое решение в настоящее время реализуется на множестве новых боевых машин, которые защищают от РПГ, особенно во время боев в городских условиях.

Турецкая компания Aselsan предлагает свой опыт в модернизации основных боевых таков, установив в Al Khalid 2 последнее поколение электронных систем, системы управления огнем, электро-оптических систем и систем связи.

По словам, полковника Ризвана Расула Al Khalid 2 будет иметь то же вооружение что и текущее поколение, которое включает в себя 125-мм гладкоствольную пушку с автофретированным и хромированным стволом, которая может стрелять бронебойными, кумулятивными и фугасными боеприпасами, а также российским ПТРК 9М119 Рефлекс (AT-11 Sniper, производятся в Китае по лицензии). Стандартный 12,7-мм пулемет, установленный на крыше башни, может быть заменен на боевой модуль с дистанционным управлением.

Сергей Вэй