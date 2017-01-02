Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Heavy Industries Taxila из Пакистана объявляет о разработке основного боевого танка Al Khalid 2

05.01.2017 Army Guide 49 0
0
Понравилась новость?
 0
MBT-2000
Пакистанско-китайско-украинский танк Al-Khalid (проект МБТ-2000)

Во время выставки IDEAS 2016 в Пакистане полковник Ризван Расул (Rizwan Rasul) из Heavy Industries Taxila (HIT) объявил о разработке новой версии пакистанского основного боевого танка (ОБТ) Al Khalid 2.


В настоящее время на вооружении армии Пакистана находится танк Al Khalid 1, который серийно производится внутри страны. Al Khalid 1 демонстрировался на выставке IDEAS 2016.


Полковник Ризван Расул, директор бюджета, маркетинга и закупок в Heavy Industries Taxila, сообщил, что модернизированный основной боевой танк Al Khalid 2 станет одним из самых современных основных боевых танков, доступных на рынке вооружений, он будет иметь высокую мобильность, большую огневой мощь и защиту по сравнению с текущей версией Al Khalid.


Новый Al Khalid 2 будет иметь более мощный дизельный двигатель, развивающий 1500 л.с., который заменит текущий украинский дизельный двигатель 6ТД-2 с жидкостным охлаждением, моторно-трансмиссионное отделение с которым разработано Харьковским конструкторским бюро имени Морозова (ХКБМ).


Новый Al Khalid получит новый комплект брони, который увеличит защиту от новых танковых боеприпасов и противотанковых управляемых ракет и РПГ. Al Khalid 1 защищен элементами динамической брони, которые повышают защищенность. Элементы динамической брони покрывают переднюю есть башни, крышу, борта и лобовую часть корпуса.


Броня Аль-Kalid 2 может включать в себя улучшенную броневую защиту над лобовой дугой, по бортам и на башне. Решетчатая броня может быть использована для дополнения нового броневого пакета, такое решение в настоящее время реализуется на множестве новых боевых машин, которые защищают от РПГ, особенно во время боев в городских условиях.


Турецкая компания Aselsan предлагает свой опыт в модернизации основных боевых таков, установив в Al Khalid 2 последнее поколение электронных систем, системы управления огнем, электро-оптических систем и систем связи.


По словам, полковника Ризвана Расула Al Khalid 2 будет иметь то же вооружение что и текущее поколение, которое включает в себя 125-мм гладкоствольную пушку с автофретированным и хромированным стволом, которая может стрелять бронебойными, кумулятивными и фугасными боеприпасами, а также российским ПТРК 9М119 Рефлекс (AT-11 Sniper, производятся в Китае по лицензии). Стандартный 12,7-мм пулемет, установленный на крыше башни, может быть заменен на боевой модуль с дистанционным управлением.



Сергей Вэй

02.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Россия
Турция
Украина
Продукция
МБТ-2000
Компании
ХКБМ Морозова

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 05.01 00:35
  • 116
Дым «Кузнецова» напоминает о его «больном сердце»
  • 04.01 22:55
  • 6
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 04.01 21:35
  • 4
Гонка вооружений, в которой РФ не будет участвовать (Stratfor, США)
  • 04.01 21:25
  • 5
Салюков: БТР "Бумеранг" по огневой мощи соответствует колесной БМП
  • 04.01 21:24
  • 3
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 04.01 21:05
  • 97
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 04.01 19:53
  • 115
Удобные «зеленые человечки»
  • 04.01 19:35
  • 12
Новые ракеты и самолеты: что произошло в ОПК России в 2016 году
  • 04.01 18:06
  • 68
Часовых на вышках заменят тепловизоры
  • 04.01 18:04
  • 3048
Оценка Советского периода в истории России.
  • 04.01 18:02
  • 2
В 2016 г. ракетчики Черноморского флота выполнили стрельбы противокорабельным комплексом "Бастион"
  • 04.01 17:34
  • 180
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 04.01 16:28
  • 36
Экранопланам – быть!
  • 04.01 15:38
  • 3
«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей
  • 04.01 15:23
  • 21
Поднять этот вес
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  