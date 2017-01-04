Минобороны Литвы проводит электронную лотерею по призыву на срочную службу



ПТРК Javelin в ВС Литвы

Источник: МО Литвы ПТРК Javelin в ВС ЛитвыИсточник: МО Литвы

В 2017 году число призывников больше потребностей военных, и для формирования списков решено прибегнуть к компьютерному отбору

ВИЛЬНЮС, 4 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Министерство обороны Литвы проводит компьютерный отбор призывников для прохождения в 2017 году срочной армейской службы. "В списки новобранцев будут включены военнообязанные в возрасте от 19 до 26 лет, отобранные электронной программой", - отметило ведомство.

На девятимесячную службу в 2017 году планируется призвать 3537 человек. Число призывников 1991-1997 годов рождения больше потребностей военных. Для того, чтобы сформировать списки призываемых, проводится своего рода электронная лотерея, в ходе которой имена по принципу случайности определяются специальной компьютерной программой. "За ходом процедуры для обеспечения ее прозрачности будут наблюдать представители общественности", - сообщило Минобороны.

Новобранцев распределят по двадцати воинским частям. Первые из них приступят к службе в апреле, заключительные группы прибудут в подразделения в декабре.

В 2015 году Литва, ссылаясь на обострение геополитической ситуации, восстановила отмененную в 2008 году срочную службу в армии. Сначала утверждалось, что она вводится временно на пять лет, чтобы подготовить достаточный резерв, однако затем парламент решил, что призыв будет постоянным. Политики предлагают также сделать его всеобщим, чтобы служили все без исключения, однако, по мнению командующего литовской армией генерал-лейтенанта Йонаса Витаутаса Жукаса, пока число призывников покрывает нужды вооруженных сил. "Если менять систему, то необходимо укрепить не только материальный, но и кадровый ресурс - подготовить дополнительный резерв сержантов и офицеров", - пояснил он.