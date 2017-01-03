Первый «стелс»-корвет Мьянмы



Новый корвет Tabinshwehti (бортовой номер "773"), построенный для ВМС Мьянмы

Источник: aagth1.blogspot.com Новый корвет Tabinshwehti (бортовой номер "773"), построенный для ВМС МьянмыИсточник: aagth1.blogspot.com

Военный флот Мьянмы пополнился первым малозаметным кораблём. Вчера, 29 декабря, портал janes.com сообщил о том, что на верфи в городе Синмалаик прошла торжественная церемония принятия на вооружение нового ракетного корвета Tabinshwehti, получившего бортовой номер 773.

Tabinshwehti — третий ракетный корвет типа Anawrahta в составе ВМС Мьянмы. Он был построен на государственной верфи Thilawa и спущен на воду в 2014 году. Первый — Anawrahta (771) — был принят на вооружение в 2001 году, второй — Bayinnaung (772) — в 2003-м. От предшественников Tabinshwehti отличается новой надстройкой, имеющей пониженную радиолокационную заметность, что делает его первым «стелс»-кораблём в составе мьянманского военно-морского флота.

Длина корабля составляет 77 м, водоизмещение — свыше 1100 т. На корме корвета находятся ангар и площадка для вертолёта. Детальные характеристики корабля засекречены, при этом из открытых источников известно, что корвет вооружён 76-мм корабельной пушкой и двумя артустановками калибра 40 мм. Кроме того, Tabinshwehti имеет ракетное вооружение — предположительно, китайского и северокорейского производства.

В последние годы Минобороны Мьянмы прилагает большие усилия по модернизации ВМС. Эксперты связывают это с отношениями с Бангладеш, осложнившимися из-за спора о суверенитете над 320-км исключительной экономической зоной в Бенгальском заливе. В 2012 году Международный трибунал ООН по морскому праву признал права Бангладеш на этот район, после чего военное ведомство Мьянмы начало пополнять и модернизировать имеющийся флот. Кроме того, известно, что Минобороны Мьянмы вело переговоры с Индонезией о закупке десантно-вертолётных кораблей-доков, а с Россией и Китаем — о приобретении подводных лодок.