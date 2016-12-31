Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

2017. Чем пополнится американский флот

03.01.2017 Военный паритет 21 0
0
Понравилась новость?
 0
Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78)
Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78), выведенный в реку Джеймс-Ривер
Источник: Facebook

В 2017 году ВМС США пополнятся девятью крупными кораблями и подводными лодками, которые станут началом реализации амбициозного плана избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по созданию флота из 350 боевых единиц.

Это головной авианосец нового поколения Gerald R. Ford (фото).

Четыре прибрежных боевых корабля Gabrielle Giffords, Little Rock, Omaha и Sioux City класса LCS.

Эсминцы John Finn и Rafael Peralta класса Arleigh Burke.

Две АПЛ Washington и Colorado класса Virginia.

В то же время флот распрощается с АПЛ San Francisco класса Los-Angeles, будут демонтированы АПЛ Dallas и Buffalo этого же класса.

31.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Авианосец

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:56
  • 3021
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 22:37
  • 8
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  