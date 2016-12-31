2017. Чем пополнится американский флот



Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78), выведенный в реку Джеймс-Ривер

Источник: Facebook Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78), выведенный в реку Джеймс-РиверИсточник: Facebook

В 2017 году ВМС США пополнятся девятью крупными кораблями и подводными лодками, которые станут началом реализации амбициозного плана избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump) по созданию флота из 350 боевых единиц.

Это головной авианосец нового поколения Gerald R. Ford (фото).

Четыре прибрежных боевых корабля Gabrielle Giffords, Little Rock, Omaha и Sioux City класса LCS.

Эсминцы John Finn и Rafael Peralta класса Arleigh Burke.

Две АПЛ Washington и Colorado класса Virginia.

В то же время флот распрощается с АПЛ San Francisco класса Los-Angeles, будут демонтированы АПЛ Dallas и Buffalo этого же класса.