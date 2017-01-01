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116-й Учебный центр боевого применения ВКС России получил все 16 новых истребителей МиГ-29СМТ

03.01.2017 bmpd.livejournal.com 12 0
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МиГ-29СМТ
Истребитель МиГ-29СМТ (тип "9-19Р") с бортовым номером "32 синий" новой постройки АО "РСК "МиГ" по контракту 2014 года, в составе 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России. Приволжский (Астраханская область), декабрь 2016 года
Источник: Антон Громов / russianplanes.net

Как сообщил 31 декабря 2016 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, "в авиационном центре Воздушно-космических сил (ВКС) в Астраханской области завершилось перевооружение истребительной эскадрильи на новые самолеты МиГ-29СМТ.

Перевооружение эскадрильи осуществлялось в течение 2016 года. Самолеты поставлялись непосредственно с завода-изготовителя в Московской области.

Летный состав авиацентра ВКС приступил к практической эксплуатации новых истребителей в рамках проводимых полетов в зимнем периоде обучения" - говорится в сообщении.

Комментарий bmpd. Таким образом, все 16 новых одноместных истребителей МиГ-29СМТ (тип "9-19Р", иногда обозначаются как МиГ-29СМТ(Р)), изготовленных по контракту Министерства обороны России, заключенному в апреле 2014 года с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), в состав которой входит АО "РСК "МиГ", поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России на аэродроме Приволжский в Астраханской области.

Производство самолетов МиГ-29СМТ по данному контракту осуществлялось РСК "МиГ" на Производственном комплексе № 2 (бывший завод "Знамя труда") в Москве с дооборудованием и облетом на Производственном комплексе № 1 в Луховицах (Московская область). Первые четыре самолета МиГ-29СМТ (истребители с синими бортовыми номерами "20", "21", "22" и "23") были построены по этому контракту в 2015 году и поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения 15 декабря 2015 года. Остальные 12 самолетов (синие бортовые номера с "24" по "35") были сданы в 2016 году и поступили в Приволжский к концу года.

Следует отметить, что кроме того, в 2015 году по неафишировавшемуся контракту для Министерства обороны России на ОАО "Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (сейчас филиал АО "РСК "МиГ") были построены два новых двухместных учебно-боевых истребителя МиГ-29УБ в модифицированном исполнении "9-53Р" (иногда обозначаются МиГ-29УБМ). Оба этих самолета с синими бортовыми номерами "50" и "51" также поступили в состав 116-го Учебного центра боевого применения в декабре 2015 года.


Фотографии истребителей МиГ-29СМТ (тип "9-19Р") с синими бортовыми номерами "20" и "21" новой постройки АО «РСК «МиГ» по контракту 2014 года, в составе 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России. Приволжский (Астраханская область), июль-декабрь 2016 года
Источник: Антон Громов / antonio-d50.livejournal.com

Фотография двухместного истребителя МиГ-29УБ (МиГ-29УБМ; тип "9-53Р") с синим бортовым номером "50" новой постройки в составе 116-го Учебного центра боевого применения 185-го Центра боевой подготовки и боевого применения истребительной авиации ВКС России. Приволжский (Астраханская область), июнь-декабрь 2016 года
Источник: Антон Громов / antonio-d50.livejournal.com

Оригинал статьи и фоторепортаж на BMPD

01.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29СМТ
Компании
МиГ РСК
Минoбороны РФ
НАЗ Сокол
ОАК

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