В ВВС США рассказали, как F-35 готовится к противостоянию российской ПРО



Три многофункциональных американских истребителя пятого поколения F-35

Источник: Reuters Три многофункциональных американских истребителя пятого поколения F-35Источник: Reuters

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы США рассчитывают к середине 2020-х годов подготовить многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 к противостоянию российским и китайским системам противовоздушной обороны, пишет специализированное издание Scout Warrior.

"У них есть цифровые системы ракет класса "земля-воздух", которые очень маневренны и способны менять частоты. Сделать реплики этих ракет не так уж и просто", - заявил директор департамента интеграции F-35 ВВС США генерал-майор Джеффри Харригиан.

Сейчас F-35 тестируется как на открытом воздухе, так и с помощью компьютерной симуляции реальных боевых условий.

Американские военные расценивают С-300 как одну из главных угроз с запуска программы Joint Strike Fighter, нацеленной на модернизацию флота бомбардировочной и ударной авиации всех родов войск, отмечает издание. Основную опасность они видят в способности системы опознавать и уничтожать цели (в частности, так называемые самолеты-невидимки) с большой дальности.

Разработчики F-35 рассчитывают, что самолет сможет адаптироваться к угрозам нового типа с помощью "открытой архитектуры" воздушного судна. По их замыслу, программное обеспечение, бортовая авионика и технологии F-35 смогут обновляться в зависимости от появления новых разработок.

По словам Харригиана, в ВВС считают маловероятным потенциальное столкновение с более или менее равным по силе противником вроде России или Китая, пусть и готовятся к нему. Сейчас опасения у военных вызывают оппоненты, которые могут купить российские или китайские технологии ПРО и угрожать Америке.