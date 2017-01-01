В ВВС США рассказали, как F-35 готовится к противостоянию российской ПРО
|
Отрасли и сферы: ПРО и ПВО + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Три многофункциональных американских истребителя пятого поколения F-35
Источник: Reuters
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Военно-воздушные силы США рассчитывают к середине 2020-х годов подготовить многоцелевой истребитель пятого поколения F-35 к противостоянию российским и китайским системам противовоздушной обороны, пишет специализированное издание Scout Warrior.
"У них есть цифровые системы ракет класса "земля-воздух", которые очень маневренны и способны менять частоты. Сделать реплики этих ракет не так уж и просто", - заявил директор департамента интеграции F-35 ВВС США генерал-майор Джеффри Харригиан.
Сейчас F-35 тестируется как на открытом воздухе, так и с помощью компьютерной симуляции реальных боевых условий.
Американские военные расценивают С-300 как одну из главных угроз с запуска программы Joint Strike Fighter, нацеленной на модернизацию флота бомбардировочной и ударной авиации всех родов войск, отмечает издание. Основную опасность они видят в способности системы опознавать и уничтожать цели (в частности, так называемые самолеты-невидимки) с большой дальности.
Разработчики F-35 рассчитывают, что самолет сможет адаптироваться к угрозам нового типа с помощью "открытой архитектуры" воздушного судна. По их замыслу, программное обеспечение, бортовая авионика и технологии F-35 смогут обновляться в зависимости от появления новых разработок.
По словам Харригиана, в ВВС считают маловероятным потенциальное столкновение с более или менее равным по силе противником вроде России или Китая, пусть и готовятся к нему. Сейчас опасения у военных вызывают оппоненты, которые могут купить российские или китайские технологии ПРО и угрожать Америке.
01.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.11.2014 Сергей Корнев: у истребителя J-31 будет российский двигатель
13.03.2014 "Умное" оружие. Рынок вооружений - торговля оружием или политическим влиянием
05.06.2013 Война в Сирии и истребители пятого поколения
13.05.2011 Российские ПВО не оставляют не одного шанса авиации США
28.07.2009 Кто хозяин в небе?
30.03.2009 Летальное испытание. Катастрофа F-22 Raptor впервые привела к гибели пилота
13.07.2007 Кто хочет вытеснить Россию с индийского оборонного рынка?
23.12.2016 Держим "оборонку"