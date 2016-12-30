Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Подъем налегке

03.01.2017 Российская газета 14 0
0
Понравилась новость?
 0
Вертолет Ка-226
Вертолет Ка-226
Источник: Вертолеты России

Морская авиация получит хорошее пополнение

Начат выпуск вертолетов морского базирования Ка-226Т и глубоко модернизирован противолодочный самолет Ил-38.

Кумертауское авиационное производственное предприятие изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования. Это настоящий прорыв. Дело в том, что на боевых кораблях и гражданских судах базируются тяжелые вертолеты Ка-27, Ка-32, Ми-8. Со своими обязанностями они справляются, но порой их мощность явно избыточна. Ведь для того чтобы провести разведку морской акватории, перебросить груз или несколько человек с одного корабля на другой, достаточно небольшой винтокрылой машины. Но таковых у нас не было.

И вот специалисты фирмы "Камов" сделали морскую версию начинающего набирать мировую популярность Ка-226. Это достаточно сложное дело. Потребовалось не только сделать лопасти складывающимися, но и установить новое бортовое оборудование, а также адаптировать все узлы вертолета к работе в условиях агрессивной морской среды. Корабельный Ка-226Т окажется незаменим для обеспечения береговой охраны, для работы в ледокольном флоте или рыболовецких флотилиях. Поскольку весит он всего чуть больше трех тонн и по габаритам весьма компактен, то может базироваться даже на небольших судах.

Можно добавить, что началась модернизация многоцелевых вертолетов Ка-29, используемых для поддержания действий морской пехоты.

Также модернизируются противолодочные самолеты Ил-38 до уровня Ил-38Н. Накануне Нового года ильюшинцы завершили ремонт и модернизацию сразу двух самолетов. По согласованию с командованием морской авиации ВМФ России им присвоены имена командующего морской авиацией Виктора Павловича Потапова и морского летчика Героя Советского Союза Михаила Константиновича Вербицкого.

При модернизации Ил-38 до уровня Ил-38Н на самолеты была установлена новая поисково-прицельная система "Новелла-П-38" - отсюда и появление буквы Л в названии машины. С помощью новой системы модернизированный самолет сможет успешно решать задачи патрулирования, поиска и уничтожения подводных лодок противника. Как сообщают разработчики, на Ил-38Н значительно расширена номенклатура вооружений. Самолет может нести на борту пеленгационные буи, торпеды различного класса, глубинные бомбы, мины и, возможно, ракетное вооружение.

Помимо борьбы с подводными лодками Ил-38Н может использоваться как эффективный самолет-разведчик. Он имеет мощный комплекс радиоэлектронного оборудования, позволяющий вести наблюдения за надводными и воздушными целями, оказывать содействие в поиске и спасении людей на море. Воздушные цели обнаруживаются в радиусе 90 км, надводные объекты в радиусе 320 км. Оборудование позволяет отслеживать до 32 целей одновременно вне зависимости от их положения.


Сергей Птичкин

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-38
КА-226
КА-226Т
Ка-27
Ка-29
Ка-32
Ми-8
Компании
Камов
КумАПП

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:56
  • 3021
Оценка Советского периода в истории России.
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 22:37
  • 8
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  