Подъем налегке
|
|
Вертолет Ка-226
Источник: Вертолеты России
Морская авиация получит хорошее пополнение
Начат выпуск вертолетов морского базирования Ка-226Т и глубоко модернизирован противолодочный самолет Ил-38.
Кумертауское авиационное производственное предприятие изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования. Это настоящий прорыв. Дело в том, что на боевых кораблях и гражданских судах базируются тяжелые вертолеты Ка-27, Ка-32, Ми-8. Со своими обязанностями они справляются, но порой их мощность явно избыточна. Ведь для того чтобы провести разведку морской акватории, перебросить груз или несколько человек с одного корабля на другой, достаточно небольшой винтокрылой машины. Но таковых у нас не было.
И вот специалисты фирмы "Камов" сделали морскую версию начинающего набирать мировую популярность Ка-226. Это достаточно сложное дело. Потребовалось не только сделать лопасти складывающимися, но и установить новое бортовое оборудование, а также адаптировать все узлы вертолета к работе в условиях агрессивной морской среды. Корабельный Ка-226Т окажется незаменим для обеспечения береговой охраны, для работы в ледокольном флоте или рыболовецких флотилиях. Поскольку весит он всего чуть больше трех тонн и по габаритам весьма компактен, то может базироваться даже на небольших судах.
Можно добавить, что началась модернизация многоцелевых вертолетов Ка-29, используемых для поддержания действий морской пехоты.
Также модернизируются противолодочные самолеты Ил-38 до уровня Ил-38Н. Накануне Нового года ильюшинцы завершили ремонт и модернизацию сразу двух самолетов. По согласованию с командованием морской авиации ВМФ России им присвоены имена командующего морской авиацией Виктора Павловича Потапова и морского летчика Героя Советского Союза Михаила Константиновича Вербицкого.
При модернизации Ил-38 до уровня Ил-38Н на самолеты была установлена новая поисково-прицельная система "Новелла-П-38" - отсюда и появление буквы Л в названии машины. С помощью новой системы модернизированный самолет сможет успешно решать задачи патрулирования, поиска и уничтожения подводных лодок противника. Как сообщают разработчики, на Ил-38Н значительно расширена номенклатура вооружений. Самолет может нести на борту пеленгационные буи, торпеды различного класса, глубинные бомбы, мины и, возможно, ракетное вооружение.
Помимо борьбы с подводными лодками Ил-38Н может использоваться как эффективный самолет-разведчик. Он имеет мощный комплекс радиоэлектронного оборудования, позволяющий вести наблюдения за надводными и воздушными целями, оказывать содействие в поиске и спасении людей на море. Воздушные цели обнаруживаются в радиусе 90 км, надводные объекты в радиусе 320 км. Оборудование позволяет отслеживать до 32 целей одновременно вне зависимости от их положения.
Сергей Птичкин
30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.04.2008 "Основные направления развития российской вертолетной индустрии"
20.05.2015 Достигая потолка
03.09.2014 «Вертолеты России» представят актуальные модели вертолетов на «Гидроавиасалоне – 2014»
17.09.2012 Производитель Ка-32А11ВС и Ка-226Т отмечает 50-летний юбилей
13.05.2010 "Выход ОАО "Вертолеты России" на IPO планируется не ранее 2012 года"
29.12.2016 Руководитель холдинга «Вертолеты России» встретился с главой Республики Башкортостан
29.12.2016 Руководитель холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев встретился с Главой Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым
27.12.2016 Заказ Индии не поместился в Кумертау