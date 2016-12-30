Подъем налегке



Вертолет Ка-226

Источник: Вертолеты России Вертолет Ка-226Источник: Вертолеты России

Морская авиация получит хорошее пополнение

Начат выпуск вертолетов морского базирования Ка-226Т и глубоко модернизирован противолодочный самолет Ил-38.

Кумертауское авиационное производственное предприятие изготовило первый легкий вертолет Ка-226Т корабельного базирования. Это настоящий прорыв. Дело в том, что на боевых кораблях и гражданских судах базируются тяжелые вертолеты Ка-27, Ка-32, Ми-8. Со своими обязанностями они справляются, но порой их мощность явно избыточна. Ведь для того чтобы провести разведку морской акватории, перебросить груз или несколько человек с одного корабля на другой, достаточно небольшой винтокрылой машины. Но таковых у нас не было.

И вот специалисты фирмы "Камов" сделали морскую версию начинающего набирать мировую популярность Ка-226. Это достаточно сложное дело. Потребовалось не только сделать лопасти складывающимися, но и установить новое бортовое оборудование, а также адаптировать все узлы вертолета к работе в условиях агрессивной морской среды. Корабельный Ка-226Т окажется незаменим для обеспечения береговой охраны, для работы в ледокольном флоте или рыболовецких флотилиях. Поскольку весит он всего чуть больше трех тонн и по габаритам весьма компактен, то может базироваться даже на небольших судах.

Можно добавить, что началась модернизация многоцелевых вертолетов Ка-29, используемых для поддержания действий морской пехоты.

Также модернизируются противолодочные самолеты Ил-38 до уровня Ил-38Н. Накануне Нового года ильюшинцы завершили ремонт и модернизацию сразу двух самолетов. По согласованию с командованием морской авиации ВМФ России им присвоены имена командующего морской авиацией Виктора Павловича Потапова и морского летчика Героя Советского Союза Михаила Константиновича Вербицкого.

При модернизации Ил-38 до уровня Ил-38Н на самолеты была установлена новая поисково-прицельная система "Новелла-П-38" - отсюда и появление буквы Л в названии машины. С помощью новой системы модернизированный самолет сможет успешно решать задачи патрулирования, поиска и уничтожения подводных лодок противника. Как сообщают разработчики, на Ил-38Н значительно расширена номенклатура вооружений. Самолет может нести на борту пеленгационные буи, торпеды различного класса, глубинные бомбы, мины и, возможно, ракетное вооружение.

Помимо борьбы с подводными лодками Ил-38Н может использоваться как эффективный самолет-разведчик. Он имеет мощный комплекс радиоэлектронного оборудования, позволяющий вести наблюдения за надводными и воздушными целями, оказывать содействие в поиске и спасении людей на море. Воздушные цели обнаруживаются в радиусе 90 км, надводные объекты в радиусе 320 км. Оборудование позволяет отслеживать до 32 целей одновременно вне зависимости от их положения.

Сергей Птичкин