Российский производитель спутников отказался от украинских комплектующих



Источник: © Евгений Курсков/ТАСС Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

Как сообщил гендиректор предприятия, производителю удалось найти замену порядка полутора десяткам позиций

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский производитель космических аппаратов "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) полностью заменил использовавшиеся ранее украинские комплектующие отечественными аналогами. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Николай Тестоедов.

"Доля украинских комплектующих, применявшихся в нашей технике, была не велика, и мы их полностью заменили", - сказал он.

По словам Тестоедова, во-первых, на предприятии имеются страховые запасы комплектующих, которых достаточно для завершения изготовления находящихся в производстве серий спутников. Во-вторых, российские предприятия по заказу ИСС разработали и изготовили аналоги ранее выпускавшейся на Украине аппаратуры.

"Полностью по всем комплектующим украинского производства, а это было порядка полутора десятков позиций, мы нашли замену. Сегодня у нас нет никакой зависимости от Украины", - отметил Тестоедов.