На Украине разрешили открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу



Самолеты Воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино (Николаев), 04.04.2014

Источник: Евгений / russianplanes.net Самолеты Воздушных сил Украины на аэродроме Кульбакино (Николаев), 04.04.2014Источник: Евгений / russianplanes.net

КИЕВ, 29 дек - РИА Новости. Правительство Украины разрешило военным открывать огонь по самолетам, которые нарушают госграницу или подозреваются в совершении терактов. Соответствующий текст постановления обнародован на сайте кабмина.

"Дежурные силы применяют оружие и боевую технику после предупредительного огня с пушечного вооружения дежурных самолетов-перехватчиков (вертолетов) для пресечения нарушений государственной границы Украины воздушными судами вооруженных формирований других государств, которые не выполняют команд (сигналов) самолетов-перехватчиков; прекращения противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции", - говорится в документе.

Принять решение о стрельбе могут министр обороны, начальник генштаба, командующий ВВС или лица, исполняющие их обязанности.