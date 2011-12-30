ЦРУ стоит на пороге кадровых потрясений



Дональд Трамп

Источник: deathandtaxesmag.com Дональд ТрампИсточник: deathandtaxesmag.com

Как пишет французский бюллетень «Intelligence online» в статье «La CIA attend sa purge», имеющее отличное мнение от Дональда Трампа почти по всем международным вопросам Центральное разведывательное управление США ожидает одну из самых крупных чисток в своей истории после инаугурации нового президента 20 января 2017 года. Некоторые бывшие и действующие сотрудники службы сравнивает эти потрясения с теми, которые ЦРУ пережило после прихода к власти президента Рональда Рейгана в 1980 году.

По информации бюллетеня, полученных от кругов, приближенных к Трампу, в ЦРУ могут пройти замены на 50 должностях. Будущий директор – Майк Помпео (Mike Pompeo), ранее республиканский конгрессмен от штата Канзас, уже проводит масштабные консультации в Вашингтоне с целью формирования своей будущей команды. Будучи членом постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей (House Permanent Select Committee on Intelligence), он уже обладает уже сформировавшимся кругом в разведывательном сообществе.

Пост помощника (заместителя) директора ЦРУ, у которого имеются широкие полномочия, является предметом яростной битвы между теми, кто хотел видеть там скорее политическую фигуру и теми, кто рассматривает на эту должность скорее технического исполнителя. В любом случае, нынешний обладатель поста – Дэвид Коэн (David Cohen), выходец из министерства финансов США, покинет его 20 января.

Как и другие органы власти США, ЦРУ, которое остается гражданским ведомством, подчиняется «Системе добычи» («Spoil System») - практике продвижения и найма правительственных служащих, когда победившие на выборах президент или партия формируют состав государственных органов из своего окружения и своих сторонников, лояльных вновь избранным руководителям. В то же время, структуры, подчиненные Пентагону, в значительной степени с этим не сталкиваются.