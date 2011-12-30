ЦРУ стоит на пороге кадровых потрясений
|
|
Дональд Трамп
Источник: deathandtaxesmag.com
Как пишет французский бюллетень «Intelligence online» в статье «La CIA attend sa purge», имеющее отличное мнение от Дональда Трампа почти по всем международным вопросам Центральное разведывательное управление США ожидает одну из самых крупных чисток в своей истории после инаугурации нового президента 20 января 2017 года. Некоторые бывшие и действующие сотрудники службы сравнивает эти потрясения с теми, которые ЦРУ пережило после прихода к власти президента Рональда Рейгана в 1980 году.
По информации бюллетеня, полученных от кругов, приближенных к Трампу, в ЦРУ могут пройти замены на 50 должностях. Будущий директор – Майк Помпео (Mike Pompeo), ранее республиканский конгрессмен от штата Канзас, уже проводит масштабные консультации в Вашингтоне с целью формирования своей будущей команды. Будучи членом постоянного специального комитета по разведке Палаты представителей (House Permanent Select Committee on Intelligence), он уже обладает уже сформировавшимся кругом в разведывательном сообществе.
Пост помощника (заместителя) директора ЦРУ, у которого имеются широкие полномочия, является предметом яростной битвы между теми, кто хотел видеть там скорее политическую фигуру и теми, кто рассматривает на эту должность скорее технического исполнителя. В любом случае, нынешний обладатель поста – Дэвид Коэн (David Cohen), выходец из министерства финансов США, покинет его 20 января.
Как и другие органы власти США, ЦРУ, которое остается гражданским ведомством, подчиняется «Системе добычи» («Spoil System») - практике продвижения и найма правительственных служащих, когда победившие на выборах президент или партия формируют состав государственных органов из своего окружения и своих сторонников, лояльных вновь избранным руководителям. В то же время, структуры, подчиненные Пентагону, в значительной степени с этим не сталкиваются.
29.12.2016
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.12.2016 СМИ: США утверждают, что не хотят допустить эскалации киберконфликта с РФ
29.12.2016 США и Россия снова вступают в гонку вооружений? (Жэньминь жибао, Китай)
29.12.2016 "Локхид" наращивает персонал по производству F-35
28.12.2016 Китайский авианосец озадачил Японию и встревожил Тайвань
27.12.2016 СМИ: Америке Трампа придется превзойти российские средства противодействия ПРО США
27.12.2016 Истребитель F-35 вступил в схватку за новые миллиарды
27.12.2016 Трамп и Путин померились ракетами
27.12.2016 Обречена ли НАТО? (Politico, США)