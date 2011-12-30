Американцы испытали серийную версию бюджетного штурмовика



Источник: Textron AirLand Источник: Textron AirLand

Серийная версия бюджетного штурмового самолета Scorpion 22 декабря 2016 года совершила первый полет. Как сообщает Flightglobal, самолет с бортовым номером N530TX провел в воздухе 1 час 42 минуты. За это время летчики-испытатели проверили работу бортового оборудования самолета и летные характеристики.

Летная проверка серийных самолетов - заключительный этап в программе разработки новых летательных аппаратов. После их завершения разработчики обычно разворачивают масштабное серийное производство самолетов и начинают поставки заказчикам. Мелкосерийное производство Scorpion ведется с середины октября текущего года.

По сравнению с летными прототипами, серийная версия штурмового самолета получила шасси упрощенной и облегченной конструкции, увеличенное хвостовое оперение и крыло увеличенной на четыре градуса стреловидности. В кабине пилотов разработчики установили новые индикаторы на лобовом стекле.

Как ожидается, вскоре после завершения заводских летных испытаний серийного Scorpion этот самолет проверят ВВС США. Благодаря этому разработчик - американская компания Textron AirLand - получит сертификат на новый штурмовой самолет и сможет заняться его экспортом.

Scorpion является самолетом двойного назначения - он может использоваться для нанесения ударов по наземным целям или для подготовки пилотов. Длина двухместного штурмовика, совершившего первый полет в декабре 2013 года, составляет 13,3 метра, а размах крыла - 14,4 метра. Максимальная взлетная масса самолета составляет 9,6 тонны.

Самолет может развивать скорость до 833 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 4,4 тысячи километров. Scorpion оснащен шестью точками подвески для ракет и бомб общей массой до 2,8 тонны. В Scorpion преимущественно используются коммерческие технологии, благодаря чему стоимость самолета не будет превышать 20 миллионов долларов.

Василий Сычёв